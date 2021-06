Autobahn-Projekte stoppen und stattdessen in Radwege investieren – das forderten 650 Menschen bei Demonstrationen in Kassel, Fulda, Marburg und Bensheim. Eine Demo verlief auch über einen Teil der Autobahn 49.

"Klimaschutz statt Autobahnen", "Sicherer Radverkehr für alle", "Weniger Teer ist nicht schwer": Mit diesen und weiteren Sprüchen haben in Kassel am Samstagnachmittag rund 100 Radfahrerinnen und Radfahrer für eine klimafreundliche Verkehrswende demonstriert.

Für die Tour, zu der Fridays for Future aufgerufen hatte, wurde zeitweise auch ein Abschnitt der Autobahn 49 gesperrt. Nach Angaben der Polizei fuhren die Teilnehmenden etwa eine Viertelstunde lang über die Autobahn. Dabei habe es keine Zwischenfälle gegeben.

Bundesweites Protest-Wochenende

Die Demonstration war Teil eines bundesweiten Aktionswochenendes. Mehrere Aktionsbündnisse hatten dazu aufgerufen, gegen Autobahn-Projekte zu protestieren. Sie fordern, stattdessen in Rad- und Fußwege sowie in den öffentlichen Nahverkehr zu investieren.

30 Aktivistinnen und Aktivisten blockierten nach eigenen Angaben außerdem die Auffahrt der A7 bei Kassel. Dort soll nach aktuellen Planungen die Autobahn 44 angeschlossen werden. Den Neubau der Autobahn wollen die Aktivisten verhindern.

200 Teilnehmer in Marburg und Bensheim

In Fulda beteiligten sich etwa 150 Menschen an einer Demonstration mit dem Motto "Verkehrswende jetzt anschieben". Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schoben ihre Fahrräder symbolisch durch die Innenstadt.

Im Kreis Bergstraße ging es auf Rädern entlang einer Bundesstraße von Heppenheim nach Bensheim. Laut Polizei nahmen daran etwa 200 Menschen teil. Auch in der Marburger Innenstadt demonstrierten etwa 200 Menschen friedlich für eine Verkehrswende.

Am Sonntag Demo über A7 und A66

Am Sonntag sind weitere Fahrraddemonstrationen, unter anderem in Fulda, Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt, geplant. Die Demonstrationsroute in Fulda darf dabei auch über einen Abschnitt der Autobahnen 7 und 66 führen. Der Kreis hatte das verboten, der Verwaltungsgerichtshof in Kassel kippte das Verbot allerdings am Freitag. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.