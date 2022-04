Der Ukraine-Krieg prägt die diesjährigen Ostermärsche. In mehreren hessischen Städten finden über Ostern Kundgebungen statt. Vor allem das geplante Sondervermögen für die Bundeswehr sorgt für Kritik.

Am Samstag sind in verschiedenen Städten in Hessen Hunderte zu Ostermärschen gekommen: In Gießen waren es hundert, in Wiesbaden und Darmstadt laut Polizei etwa 350 Menschen. In Erbach (Odenwald) waren es rund 270 Demonstranten, in Kassel kamen 500 Teilnehmer zu einer Kundgebung.

Der Auftakt war am Karfreitag: Rund 200 Menschen kamen in Bruchköbel (Main-Kinzig) zusammen. Das von der Bundesregierung angekündigte Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr sei in diesem Jahr einer der wichtigsten Punkte der Ostermarschierer.

Der Vorsitzende der Friedens- und Zukunftswerkstatt Willi van Ooyen (Linke) rechnet mit einem großen Zulauf bei den diesjährigen Ostermärschen. Sie seien wegen des Kriegs in der Ukraine "wichtiger denn je", sagte der Linken-Fraktionschef im hessischen Landtag. Van Ooyen organisiert seit Jahrzehnten bundesweit Protestaktionen für den Frieden, vor allem die Ostermärsche.

Kritik an Sondervermögen für Bundeswehr

Die Mitglieder der Friedensbewegung fordern die russische Führung nach eigener Darstellung auf, sofort alle Angriffe einzustellen, sich aus der Ukraine zurückzuziehen und deren territoriale Integrität wieder herzustellen. Die Regierungskoalition in Berlin rufen sie dazu auf, keine Waffen in die Ukraine zu liefern und Flüchtlinge uneingeschränkt aufnehmen.

Christa Führer-Rößmann, Sprecherin der Offenbacher Friedensinitiative, bezeichnete das Sondervermögen der Bundesregierung als "Wahnsinn angesichts der weltweiten Herausforderungen wie Klimakrise, Energiewende und Pandemie". Das Geld nütze den Menschen in der Ukraine nicht, sondern sorge für eine weitere Eskalation. Statt in Aufrüstung müsse in Bildung, das Gesundheitswesen und Klimaschutz investiert werden, so Führer-Rößmann.

Es stehe außer Frage, dass das Vorgehen Russlands ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg gegen ein Nachbarland sei, teilte auch Manfred Backhaus, Mitorganisator der Limburger Ostermärsche, gegenüber dem hr mit. Deswegen werfe er aber seine pazifistischen Überzeugungen nicht über Bord. "Rüstung allein kann keinen Frieden schaffen."