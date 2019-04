Pendeln in Hessen: Mehr Rad = weniger Auto?

Welche Rolle sollte der Radverkehr in Hessen im Mobilitätsmix spielen? Muss es zwangsläufig auf die Gleichung "mehr Rad = weniger Auto" hinauslaufen? Was denken Sie?

Nachdem wir uns in unserer Serie #hrPendler bereits um den ÖPNV und das Auto gekümmert haben, schauen wir nun auf die RadfahrerInnen.

Wir möchten von Ihnen wissen: Fahren Sie mit dem Rad zur Arbeit? Wenn ja, warum? Was ist gut daran, was weniger? Wenn Sie das Fahrrad (noch) nicht nutzen: Warum nicht? Was hält sie davon ab? Ab wann wäre das Rad für Sie eine Alternative?

Mehr Rad = weniger Auto?

Und noch eine grundsätzliche Frage: Wenn Hessen für Fahrrad-Pendler sicherer und attraktiver werden soll - muss das zwangsläufig zu Lasten des Autoverkehrs gehen?

Ein kleiner Hinweis und eine Bitte: Uns geht es hier ganz explizit nicht darum, Radfahrer gegen Autofahrer auszuspielen. Wir möchten keine gegenseitigen Beschimpfungen, kein gegenseitiges Schlechtmachen, sondern freuen uns auf konstruktive und lösungsorientierte Beiträge.

