Illegales Obdachlosen-Camp in Frankfurt geräumt

Monatelang lebten gut zwei Dutzend Obdachlose in dürftigen Hütten ohne Wasser und Toiletten auf einer Industriebrache im Frankfurter Gutleutviertel. Nun erwirkte der Grundstückeigentümer die Räumung des Camps.

Im Frankfurter Gutleutviertel hat am Montagmorgen die Räumung eines Camps von Obdachlosen begonnen. Zuvor hatte das Landgericht auf Antrag des Grundstückeigentümers - eines Chemieunternehmens - eine einstweilige Verfügung erlassen, wie die Polizei mitteilte. Die Firma hatte Anzeige wegen Hausfriedensbruchs erstattet. Die Räumung war bereits Ende April angekündigt worden.

Eine Gruppe von etwa 30 Menschen - überwiegend Roma aus Rumänien, dazu einige Polen und Deutsche - errichtete vor einigen Monaten auf einer Laderampe der Industriebrache ein Lager aus notdürftig zusammengezimmerten Hütten. Nach Angaben der Stadt wurden dort am Montag 14 Erwachsene und ein Jugendlicher angetroffen. Mitarbeiter von Jugend- und Sozialamt waren vor Ort, um die Menschen über ihre Möglichkeiten zu informieren.

Sozialarbeiter des Obdachlosenzentrums Weser 5 kümmerten sich schon zuvor um die Obdachlosen in dem Barackenlager. Viele der Rumänen dort campierten nach eigenen Angaben bereits auf einem anderen Grundstück im Gutleutviertel, das die Stadt im vergangenen Jahr räumen ließ.

Debatte um Boardingshouse für eingewanderte Obdachlose

Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU) kündigte im April an, dass die Stadt prüfen wolle, ob die Obdachlosen Anspruch auf Sozialleistungen haben. Er stellte auch in Aussicht, über die Bahnhofsmission Fahrkarten für eine Rückreise in ihre Heimatländer zu organisieren.

Angesichts des neuen Barackenlagers unter äußert dürftigen hygienischen Bedingungen, ohne Toiletten und fließendes Wasser, ist eine politische Debatte entbrannt. Die Linke in Frankfurt sprach sich für ein Boardinghouse für eingewanderte Obdachlose ein. Mit einer festen Adresse bekämen sie leichter Arbeit. Für die CDU würde eine solche Einrichtung die Migration von Menschen aus den südosteuropäischen EU-Ländern noch befeuern. Chancen auf dem hiesigen Arbeitsmarkt spricht die Partei ihnen ab.