Über 31.000 Menschen über 80 Jahre haben in Hessen beantragt, zu Hause gegen Covid-19 geimpft zu werden.

Mobile Impfteams würden zu diesen Menschen nach Hause kommen, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Dienstag. Derzeit seien die Impfteams allerdings noch in Altenheimen und Kliniken beschäftigt, deswegen könne es noch einige Wochen dauern. Zudem lasse sich der derzeit verwendete Impfstoff von Biontech nicht so gut mit dem Auto transportieren. Man hoffe deshalb, dass bald transportfähige Impfstoffe zur Verfügung stehen.