In diesen Kreisen gibt es Nachrückerlisten für Impfwillige

Impfstoff ist knapp. Um keine übrig gebliebenen Dosen wegen mangelnder Haltbarkeit wegzuwerfen, führen viele Impfzentren Listen für Nachrücker. Ein Überblick.

Die Verwendung von Corona-Impfstoffresten treibt die Behörden um. Der Vogelsbergkreis schlug vor kurzem neue Wege ein. Interessierte können sich auf einer Nachrückerliste im Internet eintragen - und dann darauf hoffen, schneller als üblich eine Dosis zu bekommen.

Das Innenministerium hat den Impfzentren empfohlen, Nachrückerlisten zu führen, damit sie keinen angebrochenen und nur begrenzt haltbaren Impfstoff wegwerfen müssen. Wie viele Kreise der Empfehlung aus Wiesbaden nachgekommen sind, weiß man im Ministerium aber nicht. Hier die Ergebnisse einer Umfrage von hessenschau.de:

Der Vogelsbergkreis als Vorreiter

Der Vogelsbergkreis hat als einer der wenigen Kreise eine Internetseite geschaffen, auf der sich Impfwillige eintragen können. Bleiben im Impfzentrum des Kreises in Alsfeld Dosen übrig, können sie an eingetragene und kurzentschlossene Interessenten abgegeben werden.

Berechtigt sind Menschen, die im Vogelsbergkreis wohnen und über 70 Jahre alt sind, bei der Polizei oder Rettungsdiensten arbeiten oder eine Kontaktperson von Schwangeren sind. Man kann also bislang nur innerhalb der aktuell aufgerufenen Priorisierungsgruppe vorrücken.

Große Nachfrage nach Impfbörse

Großen Anklang gefunden hat Impfbörse im Kreis Groß-Gerau. Am 11. März wurde sie angekündigt. Schon wenige Tage später hatten sich mehr als 2.000 Menschen angemeldet. Aktuell warten 2.500 Menschen darauf, als Lückenfüller den Ärmel hochkrempeln zu dürfen. Rund 80 Menschen kamen bereits dran. Um die Liste abzuarbeiten, ist das Anmeldeverfahren ausgesetzt.

Bewerbung per Mail

Der Werra-Meißner-Kreis hat Ende Februar einen Impfrat einberufen. Er berät auch über Härtefälle und Anträge auf sofortige Impfung. Bitten zur Aufnahme auf die Warteliste per Mail an: impfrat@werra-meissner-kreis.de

Auch der Hochtaunuskreis führt eine Liste für Lückenfüller aus der ersten und zweiten Priorisierungsgruppe. Interessierte schicken eine E-Mail an impfzentrum@hochtaunus-kliniken.de. Aktuell sind darauf rund 250 Menschen vermerkt.

Keine offenen Nachrückerlisten

Beim Impfzentrum der Stadt Kassel können sich keine Nachrücker bewerben. "Übrig gebliebene Impfdosen werden immer an kurzfristig verfügbare Personen aus der höchsten Priorität - in der Regel Rettungsdienste - verimpft", sagte ein Stadtsprecher. Das Impfzentrum führe eine entsprechende Liste.

Auch im Landkreis Fulda gibt es keine offene Warteliste. Übrige Impfdosen verteile man an täglich vier bis sechs Angehörige der obersten Priogruppen - etwa Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Arztpraxen, teilte eine Sprecherin der Verwaltung mit.

Eine offene Bewerberliste hat auch die Stadt Wiesbaden nicht zu bieten. Die nach Angaben eines Sprechers wenigen allabendlich anfallenden Restdosen erhielten das Personal des Impfzentrums oder Personal in Krankenhäusern, Rettungsdiensten, Polizei und Feuerwehr. Sie würden kurzfristig verständigt. Etwa 150 Namen auf dieser Nachrückerliste seien bereits abgearbeitet.

Auch der Odenwaldkreis führt eine Back-up-Liste. Darauf stehen Kontakte zu Organisationen, deren Personal derzeit impfberechtigt ist, etwa von Krankenhäusern und Rettungsdiensten.

Auf den Nachrückerlisten im Main-Kinzig-Kreis stehen derzeit etwa 1.400 Personen, wie die Verwaltung berichtete. Jeden Tag rückten fünf bis 40 Impflinge aus den berechtigten Berufsgruppen nach.

Eine Nachrückerliste für Polizistinnen und Polizisten, Feuerwehrleute und Angestellte im Gesundheitswesen führt auch die Stadt Darmstadt. Es gebe allerdings pro Tag nur sehr wenige übrige Impfdosen, sagte ein Sprecher.

Auf der Liste des Kreises Bergstraße mit impfberechtigten Nachrückern aus den einschlägigen Berufsgruppen befänden sich derzeit etwa 100 Namen, sagte ein Sprecher. Er versicherte, habe man noch keine Impfdosis verwerfen müssen. Maximal 13 Nachrücker pro Tag könnten bedient werden.

Im Kreis Hersfeld-Rotenburg führt nicht die Verwaltung die Nachrückerliste mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den einschlägigen Berufsgruppen, sondern deren Arbeitgeber. Diese melden dann die Namen an das Impfzentrum.

Keine Reste, keine Nachrücker

Der Kreis Offenbach berichtete, dass im dortigen Impfzentrum aktuell gar "keine Impfreste" anfielen. Falls doch, gebe es eine "Einzelfalllösung innerhalb der Gruppe der Berechtigten", so ein Sprecher.

Nur wenige Impfreste fallen auch im Kreis Kassel an. Der konkrete Bedarf lasse sich gut steuern, sagte ein Sprecher. Blieben doch Dosen übrig, würden diese innerhalb eines Pools von etwa 800 berechtigten Lückenfüllern verteilt. Bislang habe man erst 300 von ihnen bedient.

In Frankfurt wird an einer Restdosen-Warteliste gearbeitet, wie das Gesundheitsdezernat berichtete. Man soll sich online registrieren können und automatisch benachrichtigt werden. Dies werde aber erst passieren, wenn das Impfzentrum voll ausgelastet sei und gegebenenfalls mehr Impfstoff übrig bleibe. Derzeit bleiben im Zentrum in der Festhalle maximal zwei bis drei Impfdosen pro Tag übrig, wie es hieß. Das liege daran, dass die Impftermine bisher zu fast 100 Prozent wahrgenommen würden.

