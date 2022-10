In Hessen fehlen 37.200 Kita-Plätze

Schlechte Aussichten für junge Eltern: Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung fehlen im kommenden Jahr zigtausende Kita-Plätze. Besonders schlimm sei die Lage bei der Betreuung der unter Dreijährigen.

In Hessen mangelt es laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung weiterhin deutlich an Kita-Plätzen. Um den Bedarf im kommenden Jahr zu decken, müssten voraussichtlich bis zu 37.200 zusätzliche Plätze geschaffen werden, wie sich aus den am Donnerstag veröffentlichten Berechnungen der Bertelsmann Stiftung zu den frühkindlichen Bildungssystemen ergibt.

"Die Zahlen belegen, dass Hessen den bundesgesetzlich verankerten Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung auch bis 2023 nicht für jedes Kind, dessen Eltern einen Bedarf haben, einlösen kann", teilte die Stiftung in Gütersloh mit. Die größte Hürde sei weiterhin der Fachkräftemangel.

Besonders hoher Mangel bei Betreuung der Unter-Dreijährigen

Vor allem für die Betreuung von Kindern im Alter unter drei Jahren übersteigt der Bedarf deutlich das Angebot. Um insgesamt genügend Kita-Plätze anbieten zu können, müssten laut der Studie 10.700 Betreuer neu eingestellt werden, hierdurch entstünden weitere Personalkosten von fast 456 Millionen Euro im Jahr. Die Betriebs- und mögliche Baukosten kämen hinzu. Bis zum Jahr 2030 hatte die Bertelsmann-Stiftung einen Bedarf von 25.000 zusätzlichen Erzieherinnen und Erziehern prognostiziert.

Für Schlagzeilen sorgt vor diesem Hintergrund derzeit der Protest im Kasseler Stadtteil Kirchditmold. Dort demonstrieren die Anwohner gegen die Eröffnung einer Kindertagesstätte, weil sie eine Verdrängung der Läden durch die Kita in ihrem Ortskern befürchten.

