So sieht das umstrittene Relief über dem Zollamt in Marburg aus. Bild © Universitätsstadt Marburg, i.A. Gesa Coordes

Ein Blick auf die Geschichte oder rassistischer Kolonial-Mief? In Marburg gibt es Streit um ein Relief über dem Eingang des Zollamts. Eine Infotafel soll nun die Wogen glätten.

Überbleibsel aus der Kolonialzeit sorgen in Hessen wieder für Streit: Nach der Debatte um den Namen "Mohren"-Apotheke in Frankfurt ist nun auch ein Relief in Marburg unter Rassismus-Verdacht geraten. Darauf zu sehen sind: ein Asiate, ein Afrikaner und zwei weiße Arbeiter aus der Pharma- und Eisenindustrie. Kritiker halten die Darstellung über dem Eingang des Marburger Zollamts für rassistisch und kolonialistisch.

Mit einer Infotafel will die Stadt nun auf die Vorwürfe reagieren. Das Schild soll nach Angaben der Stadt Marburg aber nur neugierig machen. Die unterschiedlichen Einschätzungen zu dem umstrittenen 50er-Jahre-Relief des Kunsthandwerkers Rolf Weber (1907-1986) erforderten mehr Platz: Sie sollen auf einer Webseite nachzulesen sein, wie die Stadt am Dienstag berichtete.

Zuvor war bei einer Podiumsdiskussion am Montagabend über das Werk debattiert worden. Der Kulturamtsleiter der Stadt, Richard Laufner, zeigte sich zufrieden mit der Veranstaltung: "Ich bin heute Abend sehr viel klüger geworden und sehr optimistisch, dass man auch solche heiklen Themen diskutieren kann."

Auseinandersetzung mit Kolonialzeit erst in den 90ern

Ein Mitarbeiter des Amtes, der Historiker Christoph Becker, erklärte das Relief von Weber etwa mit dem Zeitgeist: 1950 sei die deutsche Industrie nach dem Krieg gerade erst wieder aufgelebt. Die Kaffee- und Kakaobohnen auf dem Relief gehörten zu den Luxusprodukten, die man den Bürgern zeigen wollte. Wenn man es positiv sehe, stecke darin "ein naives idealistisches Versprechen".

Kolonialismusforscher Benedikt Stuchtey von der Uni Marburg sagte, in den 1920er und 1930er Jahren habe es eine kolonialrassistische Stimmung gegeben, die auch in der Kunst populär war. Er betonte, dass eine kritische Auseinandersetzung mit der deutschen Kolonialgeschichte erst in den späten 1990er Jahren begonnen habe. "Wir sollten nicht achtlos an dem Relief vorbeigehen, sondern versuchen, es in den Stadtkontext einzuordnen", meinte er.

Linke spricht von "kolonialen Denkstrukturen"

Die Linken-Fraktion in Marburg hatte die Relief-Debatte angestoßen. Ihr Stadtverordneter Jonathan Schwarz kritisierte die Darstellung in einem Antrag. Er bezeichnete die Keramik über dem Zollamt im Februar in der "Oberhessischen Presse " als Reproduktion von "Klischees über Einwohner des globalen Südens" und "kolonialer Denkstrukturen".

Im Falle der "Mohren"-Apotheke in Frankfurt hatte die Ausländervertretung gefordert, dass der Begriff "Mohr" aus dem Sprachgebrauch verschwinde. Er werte schwarze Menschen ab. Deshalb sollten sich zwei Frankfurter Apotheken umbenennen. Erfolg brachte der Antrag im Stadtparlament allerdings nicht.