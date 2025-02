Polizei nimmt psychisch Auffällige stärker in den Fokus

Die hessischen Sicherheitsbehörden wollen ihren Blick auf möglicherweise gewalttätige psychisch auffällige Menschen schärfen.

Veröffentlicht am 03.02.25 um 13:51 Uhr

Eine neue Task Force werde alle Personen überprüfen, die bei der Polizei wegen psychischer Auffälligkeiten registriert sind, kündigte Innenminister Roman Poseck (CDU) am Montag in Wiesbaden an. Anschließend seien "individuell gezielte polizeiliche Maßnahmen" möglich, um eine konkrete Gefährdung auszuschließen und das Risiko weiter zu minimieren.

Die Polizei werde die rechtsstaatlichen Möglichkeiten zur besseren Kontrolle nutzen, sagte der Minister. Zusätzlich setze man auf einen noch engeren Informationsaustausch zwischen den einzelnen Behörden, "insbesondere dem Ausländeramt sowie den Gesundheits- und Sicherheitsbehörden", so Poseck. Datenschutz dürfe an dieser wichtigen Stelle kein Hindernis für mehr Sicherheit sein.