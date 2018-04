Demenzkranke verlieren nach und nach Erinnerung und Orientierung: Nun soll speziell für diese Patienten im osthessischen Hohenroda eine Wohnanlage eingerichtet werden. Ein Investor für das Großprojekt hat auch schon Interesse bekundet.

Die Pläne für Hessens erstes Dorf für Demenzkranke in der Gemeinde Hohenroda (Hersfeld-Rotenburg) könnten Realität werden. "Es laufen Gespräche mit einem potenziellen Betreiber. Wir haben starkes Interesse signalisiert bekommen", sagte Bürgermeister Andre Stenda. Es sei ein "namhafter Interessent", den man aber noch nicht verraten könne.

Im Ortsteil Mansbach soll eine Wohnanlage speziell für Menschen mit dem Krankheitsbild Demenz entstehen. Geplant sind 50 bis 60 Wohneinheiten auf dem 11.000 Quadratmeter großen Gelände eines früheren Tierparks, der aufgelöst wurde.

Hausgemeinschaften in einer geschlossenen Siedlung

Die Idee entstand bei der Suche nach einer Möglichkeit, wie man den ehemaligen Tierpark und das Gelände nun weiter nutzen könnte. Die Bewohner sollen in Hausgemeinschaften in einer nach außen abgeschlossenen Siedlung leben. In Deutschland gebe es bislang nur wenige solcher Einrichtungen, sagte Stenda. Die erste wurde 2014 in Tönebön bei Hameln (Niedersachsen) eröffnet.

Hohenroda rechnet mit Baukosten von rund vier Millionen Euro. Die Fertigstellung wird für das Jahr 2020 anvisiert. Derzeit werde noch eine Analyse zur Wirtschaftlichkeit erstellt und am Konzept gearbeitet, sagte Stenda. Er sieht großen Bedarf für die Betreuung von Demenzkranken. "Das Krankheitsbild rückt immer mehr in den Fokus."