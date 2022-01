Nach einem Software-Update werden die Zahlen von Corona-Neuinfektionen mindestens zweier hessischer Gesundheitsämter nur mit Verzögerung an das Robert-Koch-Institut übermittelt. Das Ergebnis: Die Sieben-Tage-Inzidenzen in Frankfurt und im Kreis Fulda geben nicht die Realität des Infektionsgeschehens wieder.

Die Statistik könnte Hoffnung machen. Nur noch ein Tag mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter der Schwelle von 350 und der Landkreis Fulda würde aus der Corona-Hotspot-Regelung des Landes fallen.

Seit vergangenem Sonntag liegen die Zahlen konsequent unter der Grenzmarke. Der osthessische Kreis könnte somit am Donnerstag nach 15 Tagen einige der zusätzlichen Restriktionen wieder lockern. Doch daraus wird nichts.

Inzidenz in Fulda nur scheinbar gesunken

Denn aufgrund eines technischen Problems bildet die derzeit offiziell an das Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldete Zahl der Corona-Fälle nicht die Realität im Landkreis ab. Auslöser war ein fehlgeschlagenes Update der Meldesoftware SurvNet. Das Ergebnis: Die tatsächlichen Fallzahlen können nur mit einer deutlichen Verzögerung übermittelt werden.

"Die Sieben-Tage-Inzidenz ist aus diesem Grund in den vergangenen Tagen nur scheinbar gesunken", erklärte das Gesundheitsamt Fulda bereits am Freitag in einer Pressemitteilung. Und nicht nur in Osthessen besteht das Problem.

Inzidenz spiegelt nicht die Realität wider

Im Gesundheitsamt Frankfurt werden die Zahlen bereits seit dem 18. Januar mit einer Verzögerung von anderthalb bis zwei Tagen übertragen. Auch jetzt "ist das Problem noch nicht behoben", teilte eine Sprecherin des Gesundheitsamtes auf Anfrage des hr mit. Allein in Frankfurt gebe es einen Rückstand von etwa 6.500 Meldungen. Die Sieben-Tage-Inzidenz spiegele daher derzeit nicht die Realität wider.

Durch das fehlerhafte Update der Übermittlungssoftware sei es "seit einigen Tagen nicht möglich, alle Labormeldungen zügig einzulesen", wie es aus der Verwaltung hieß. Aktuell dürfte die Inzidenz laut Gesundheitsamt "vermutlich bei etwa 1.700" liegen. Das RKI wies am Mittwoch für Frankfurt 1.352 aus.

Nächstes Update am Freitag

Nach Angaben des RKI bewegt sich die Zahl der betroffenen Gesundheitsämter bundesweit im einstelligen Bereich. Um welche Gesundheitsämter es sich dabei konkret handelt, wollte das RKI auf Anfrage nicht mitteilen.

Somit bleibt zunächst unklar, ob neben Frankfurt und Fulda weitere hessische Kreise oder Städte mit der Meldung der Fallzahlen in Verzug sind. Hoffnung setzt man in Fulda auf ein weiteres Update, das für Freitag dieser Woche angekündigt ist. Danach sollen die Zahlen wieder in der gewohnten Geschwindigkeit gemeldet werden können.

