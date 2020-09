Fast jeder zweite Hesse im Jugend- oder Erwachsenenalter engagiert sich ehrenamtlich.

Er freue sich, dass "so viele Menschen ihrem Herzen folgen, ihre Freizeit investieren und sich für andere einsetzen", sagte Staatskanzlei-Chef Wintermeyer (CDU) am Mittwoch anlässlich der Präsentation des ersten Ehrenamtsberichts des Landes. Demnach sind die meisten der Ehrenamtlichen (17,6 Prozent) in Sportvereinen tätig.