Ministerpräsident Bouffier überreicht den Walter-Lübcke-Demokratie-Preis an die TV-Journalistin Dunja Hayali.

Ministerpräsident Bouffier überreicht den Walter-Lübcke-Demokratie-Preis an die TV-Journalistin Dunja Hayali. Bild © picture-alliance/dpa

Nach dem Mord am ehemaligen Kasseler Regierungspräsidenten ist zum ersten Mal der Walter-Lübcke-Demokratie-Preis verliehen worden. Als eine von drei Geehrten sagte die TV-Journalistin Dunja Hayali, Anfeindungen seien ein Angriff auf uns alle.

Audiobeitrag Audio Audioseite Walter-Lübcke-Demokratiepreis erstmals vergeben [Audioseite] Audio Der Walter-Lübcke-Demokratie-Preis Bild © picture-alliance/dpa Ende des Audiobeitrags

Mit dem Walter-Lübcke-Demokratie-Preis 2020 ausgezeichnet wurden am Sonntag in Wiesbaden die TV-Journalistin Dunja Hayali, der ehemalige Opferbeauftragte der Stadt Hanau, Robert Erkan, sowie der Verein "Mobiles Beratungsteam gegen Rechtsextremismus und Rassismus - für demokratische Kultur in Hessen". Die Preisverleihung hatte wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben werden müssen.

Der Preis wurde nun erstmals überreicht. Mit der Auszeichnung der Landesregierung sollen in Erinnerung an den von einem Rechtsextremisten ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke Menschen geehrt werden, die sich in besonderer Weise für die Werte der Demokratie engagieren.

Bouffier: "Freiheit und Demokratie sind keine Selbstläufer"

"Unsere drei Preisträgerinnen und Preisträger setzen sich herausragend und eindrucksvoll für die Demokratie ein", erklärte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) bei der Preisverleihung im Wiesbadener RheinMain-CongressCenter.

Hayali erhielt den Preis für "ihren journalistischen Stil und ihren Mut, gesellschaftliche Konfliktthemen offensiv anzugehen sowie für ihren Einsatz für das gesellschaftliche Miteinander". Bouffier würdigte den Mut der 47-Jährigen, sich für Demokratie und Meinungsfreiheit einzusetzen.

Hayali lasse sich von Hass und Hetze nicht einschüchtern. "Freiheit und Demokratie sind keine Selbstläufer", sagte Bouffier bei der Überreichung der Preise. "Das ist immer wieder bedroht." Die Gleichgültigkeit müsse überwunden werden.

Hayali sprach bei der Entgegennahme des Preises von einer "sehr besonderen Wertschätzung". Die Anfeindungen richteten sich nicht gegen Minderheiten, sondern seien "ein Angriff auf uns alle". Irgendwann werde jeder einmal zur Zielscheibe. "Diese Demokratie ist nicht selbstverständlich."

Hanauer Opferbeauftragter und Verein gegen Rechtsextremismus ausgezeichnet

Ministerpräsident Bouffier mit den Preisträgern: Journalistin Dunja Hayali, Christopher Vogel (Mobiles Beratungsteam gegen Rechtsextremismus und Rassismus), Robert Erkan, der ehemalige Opferbeauftragte der Stadt Hanau (v.r.n.l.). Bild © picture-alliance/dpa

Robert Erkan wurde für sein Engagement als Opferbeauftragter nach dem rassistischen Anschlag von Hanau ausgezeichnet. Er sei ein Vorbild für gelebte Integration und "Mittler zwischen den Religionen", so Bouffier. Aufgrund seiner Mehrsprachigkeit sei es Erkan in besonderer Weise gelungen, Ansprechpartner für die Opfer zu sein und ihnen beizustehen.

Als dritten Preisträger ehrte Bouffier den Verein "Mobiles Beratungsteam gegen Rechtsextremismus und Rassismus - für demokratische Kultur in Hessen". Die Aufklärungsarbeit sei wichtig, um entschieden gegen rechtsextremistische Strömungen vorzugehen, erklärte der Ministerpräsident. Darüber hinaus sammelt der Verein Hintergrundinformationen über die Neonaziszene und bietet Seminare im Bereich regionaler Demokratisierungsprozesse an.

Lübcke war 2019 auf seiner Terrasse aus nächster Nähe erschossen worden. Im Januar 2021 verurteilte das Oberlandesgericht Frankfurt im Mordprozess den Rechtsextremisten Stephan E. zur Höchststrafe. Der Mitangeklagte Markus H. wurde vom Vorwurf der psychischen Beihilfe freigesprochen.

Weitere Informationen Das Kuratorium Die Mitglieder des Kuratoriums zur Verleihung des Walter-Lübcke-Demokratie-Preises:



Hessischer Ministerpräsident Volker Bouffier

Irmgard Braun-Lübcke (oder stellvertretend einer der beiden Söhne)

Anna Herrhausen (Tochter des 1989 ermordeten Deutsche-Bank-Vorstandschefs Alfred Herrhausen)

Kasseler Regierungspräsident Hermann-Josef Klüber

Gießener Regierungspräsident Christoph Ullrich

Darmstädter Regierungspräsidentin Brigitte Lindscheid

Geschäftsführender Direktor des Hessischen Städte- und Gemeindebundes, David Rauber

Landesdirektorin des Landeswohlfahrtverbandes Hessen, Susanne Selbert

Landesbeauftragter für das jüdische Leben und den Kampf gegen Antisemitismus sowie Frankfurter Ex-Bürgermeister, Uwe Becker Ende der weiteren Informationen

Dossier Mordfall Lübcke Im Juni 2019 wird der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke auf seiner Terrasse erschossen. Der Prozess ergibt: Der Hauptangeklagte Stephan Ernst muss lebenslang ins Gefängnis. In unserem Dossier bündeln wir alle Inhalte zum Thema. Alles zum Thema