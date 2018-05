"Mut, Verstand, Leidenschaft": Dafür hat Souad Mekhennet in der Paulskirche den Ludwig-Börne-Preis 2018 erhalten. Als Kind von Migranten wuchs sie in Frankfurt auf, als Journalistin machte sie sich international einen Namen.

"Souad Mekhennet ist eine hervorragende, mutige Reporterin. Sie verlässt die Komfortzone und geht zu den Quellen" – so würdigte die Preisrichterin und ZDF-Fernsehmoderatorin Maybrit Illner am Sonntag in ihrer Laudatio die 40 Jahre alte Journalistin und Sachbuchautorin. Mekhennet erhielt in der Feierstunde den mit 20.000 Euro dotierten Ludwig-Börne-Preis 2018.

Die international anerkannte Journalistin Mekhennet sei "eine der besten Kennerinnen islamistischer Terrornetzwerke", sagte Illner. Alleine treffe sie die gefährlichsten Männer der Welt. Sie sei erschüttert von der Grausamkeit und Verbohrtheit der Dschihadisten und wolle wissen, wie mitten in Europa aus Migrantenkindern, wie sie selbst eines war, "Kinder des Dschihad" werden.

Dabei habe sich die Journalistin für Freiheit, Menschlichkeit und Demokratie entschieden, lobte Illner. Werte, die der Westen hochhalte und nur allzu oft verrate.

Tochter von Migranten

Mekhennet wurde 1978 in Frankfurt am Main als Tochter türkisch-marokkanischer Eltern geboren. Sie sei vor diesem Hintergrund "eine typische Frankfurterin unserer Tage", sagte Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD).

Nach dem Politikstudium und dem Besuch der Henry-Nannen-Schule für Journalismus in Hamburg arbeitete sie als Journalistin unter anderem für die New York Times, die FAZ und das ZDF – und auch für den Hessischen Rundfunk. Aktuell ist sie bei der Washinghton Post beschäftigt.

Zuletzt erschienen von ihr die Bücher "Nur wenn du allein kommst. Eine Reporterin hinter den Fronten des Jihad" (2017) und zusammen mit Nicholas Kulish "Dr Tod. Die Jagd nach dem meistgesuchten NS-Verbrecher" (2015).

Renommierte Auszeichnung

Der Preis der gleichnamigen Stiftung erinnert an den 1786 in Frankfurt geborenen und 1837 in Paris gestorbenen Publizisten Ludwig Börne, der sich in seinen Essays und Reportagen für Freiheit und Demokratie einsetzte.

Die seit 1993 vergebene Auszeichnung gehört zu den renommiertesten Preisen für Essays, Kritik und Reportagen im deutschen Sprachraum. Im vergangenen Jahr hatte der Schauspieler Christian Berkel den Schriftsteller Rüdiger Safranski zum Preisträger gekürt.