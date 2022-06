Nach zwei Jahren Corona-Pause ist der Jugendkirchentag der Evengelischen Kirchen in Hessen und Nassau (EKHN) eröffnet worden.

An der Eröffnungsfeier und einem Zeltgottesdienst nahmen nach Angaben der EKHN am Donnerstag rund 1.000 Menschen in Gernsheim (Groß-Gerau) teil. Zu dem Glaubensfestival vom 16. bis 19. Juni werden mehr als 4.000 junge Menschen erwartet. Teil des Jugendkirchentages sind auch Partys und Konzerte. Im Fokus stehen in diesem Jahr Fragen zu sozialer Gerechtigkeit, nachhaltigem Leben und Identität.