Nichts als Liebe verspricht der Guru der Sekte Bhakti Marga, die aus Hessen ihre Botschaften in die Welt trägt. Was Aussteiger in einer ARD-Doku und einem Podcast berichten, zeigt eine andere Seite.

Der Guru der Hindu-Sekte Bhakti Marga, Vishwananda, predigt von Hessen aus die Liebe: "Just Love" lautet seine Botschaft, es gibt Bücher und T-Shirts mit dem Slogan. Einmal im Sommer findet das "Just Love Festival" in Heidenrod-Springen (Rheingau-Taunus) statt. Tausende kommen jedes Jahr dorthin, um gemeinsam zu feiern. Sie tanzen in bunten Gewändern und können sich vor Ort den Namen ihres Gurus Vishwananda tätowieren lassen.

Vishwananda wird von seinen Anhängern und Anhängerinnen verehrt wie ein Gott, er hat international eine treue Gefolgschaft. Es gibt allerdings schwerwiegende Vorwürfe gegen den Guru: Aussteiger werfen Vishwananda sexualisierte Gewalt vor. Vishwananda streitet das ab. Der hr hat über Monate zu Bhakti Marga recherchiert und mit Menschen aus Deutschland, Europa und den USA gesprochen. Die Ergebnisse zeigen wir in einer Doku und einem Podcast .

Hunderte bei Online-Audienzen mit dem Guru

Bhakti Marga hat in Heidenrod ein Ashram in einem ehemaligen Seminarhaus errichtet. Ein Ashram ist ein spirituelles Zentrum, in dem Schüler von ihrem Guru lernen. Auf dem Gelände in Heidenrod lebt auch der Guru, zusammen mit einigen Anhängern.

Zusätzlich kommen Anhänger zu Seminaren oder weil sie "Seva" verrichten, einen freiwilligen Arbeitsdienst. Es gibt kleine Tempel, Gemüse- und Blumengärten, Pfauen und zwei Kühe, die - wie auch in Indien üblich - hier als heilig gelten. Eine bunte, scheinbar friedliche Welt.

Wie viele Menschen Vishwananda auf der ganzen Welt folgen, ist nicht bekannt. Hunderte nehmen regelmäßig an Audienzen mit dem Guru teil, die wegen Corona aktuell per Videoschalte stattfinden. Auch in den Sozialen Medien, auf Youtube und Instagram folgen Bhakti Marga Hunderttausende. Zum "Just Love Festival" im Sommer pilgern jedes Jahr rund 3.000 Menschen in das Ashram im Hintertaunus.

"Vishwananda liebt junge Männer"

Einer der Männer, die Vishwananda sexuelle Übergriffe vorwerfen, ist der 26-jährige US-Amerikaner Miles, zu dessen Schutz wir hier nur seinen Vornamen nennen. Vishwananda werde von der Gemeinschaft dargestellt, als sei er "die bedingungslose Liebe selbst", sagt er heute, "er ist Gott". Auch Miles glaubte daran. Er fand in einer Lebenskrise zu Bhakti Marga, er versuchte von Drogen und Alkohol loszukommen. Dann fand er die Sekte.

Damals war er gerade 21 Jahre alt, alles in seinem Leben zerrüttet: "Ich hatte nichts mehr", sagt Miles. Er fand ein Ashram von Bhakti Marga nur 20 Minuten von seinem eigenen Zuhause entfernt im US-Staat Washington. In Hessen steht die Zentrale von Bhakti Marga - von hier aus koordiniert die Sekte Aktivitäten in über 70 Ländern aktiv.

Anfang 2016 fuhr Miles immer wieder in das Zentrum in Washington, nahm an Meditationen und sogenannten OM-Chantings bei, denen Mantren gesungen werden. "Wann immer ich Fragen hatte, nach Anleitung gesucht habe für mein Leben, hieß es immer: Er kennt die Antwort. Du solltest zu ihm gehen: Vishwananda liebt junge Männer."

Aussteiger Miles: "Er sagte, du kannst mich jetzt überall berühren"

Nach kurzer Zeit flog Miles im Frühjahr 2016 nach Deutschland, kam nach Heidenrod. Schnell durfte er gemeinsam mit Vishwananda zu Abend essen. Eine besondere Ehre, Miles genoss sein Leben im Ashram. Bis der Guru angefangen habe, ihn abends zu sich zu rufen.

Beim ersten Mal habe Vishwananda ihm die Hand auf den Kopf gelegt und für ihn gebetet, erzählt Miles. Dann habe der Guru gesagt: "Jetzt kannst du mich überall berühren."

Schweigen aus Angst vor "Gott"

In vier Nächten sei er von Vishwananda sexuell missbraucht worden. Danach habe Vishwananda ihm gesagt, er dürfe mit niemandem darüber sprechen: "Ich erinnere mich, wie er mir sagte, das sei wahre Liebe und ein wahrer Dienst an Gott."

Er sei von Angst erfüllt gewesen, er habe Schmerzen geäußert, aber Vishwananda habe weitergemacht, sagt Miles heute: "Ich hatte Angst, nein zu sagen. Angst, mich zu wehren. Angst, einfach abzuhauen. Ich war in einem fremden Land, wo hätte ich hinlaufen sollen?" Er habe damals tatsächlich geglaubt, er sei "Auge in Auge mit Gott".

Guru Vishwananda bestreitet alle Vorwürfe

Mehrere Männer haben sich gegenüber dem hr geöffnet, sie berichten von ähnlichen Erfahrungen wie Miles. Guru Vishwananda streitet alle Vorwüfe ab. Er ließ dem hr über seinen Anwalt mitteilen, er habe "in seinem gesamten Leben noch nie eine Person sexuell genötigt oder gar missbraucht". Die Schilderungen seien "frei erfunden".

Der hr konfrontierte Vishwananda im August vor Ort bei der Eröffnung seines neuen Ashram in Kirchheim (Hersfeld-Rotenburg) mit den Missbrauchsvorwürfen, die auch im Internet kursieren. Daraufhin sagte Vishwananda: "Leute haben ihre eigene Meinung zu vielen Sachen, und sie können sagen, was sie wollen."

Der Staatsanwaltschaft Wiesbaden lagen vier Anzeigen gegen Vishwananda wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe vor. Auch Miles zeigte Vishwananda an. Alle Verfahren wurden eingestellt. In Miles' Fall, weil er laut Staatsanwaltschaft nicht Nein gesagt habe, sich nicht gewehrt habe und auch nicht bedroht worden sei. Den Tatbestand der Vergewaltigung sah die Staatsanwaltschaft nicht erfüllt.

Der hr-Podcast geht der Frage nach, weshalb die Anzeigen nicht zu Ermittlungen führten - und wo das deutsche Recht bei Sekten und potenziellen Abhängigkeitsverhältnissen zu Gurus womöglich an Grenzen kommt.

Wohin kann Macht führen?

Ende 2020 hat sich Bhakti Marga eine neue Immobilie gekauft, den insolventen Seepark, einen Hotelkomplex in Kirchheim mit über 100 Zimmern und einem See vor der Tür.

Die Tennishalle wurde zum Veranstaltungssal umgebaut, das Schwimmbad stillgelegt - stattdessen gibt es nun Tempel und eine vegane Kantine. Das Unternehmen Bhakti Marga wächst - ungeachtet der hartnäckigen Anschuldigungen gegen den Guru.

Die Dokumentation und der Film begeben sich auf eine Spurensuche: Wie konnte ein junger Mann aus Mauritius in Deutschland zu einem gefeierten Guru werden? Jemand, für den Anhänger zu unbedingtem Gehorsam bereit sind. Dem sie glauben, dass er Schmuck "materialisieren" kann und an Ostern wie Jesus aus Stigmata-Wunden blutet. Und wohin kann es führen, wenn eine solche Person wie ein Gott verehrt wird?

Just Love? ARD-Dokumentation und sechsteiliger Podcast



Der Podcast "Just Love - Bhakti Margas Guru und sein Geheimnis" ist ab sofort in der ARD Audiothek und beim hr zu hören. Ende der weiteren Informationen