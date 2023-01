In hessischen Gefängnissen hat es von 2017 bis 2021 insgesamt 3.629 Straftaten gegeben, das teilte Justizminister Poseck (CDU) auf eine Anfrage der AfD-Fraktion in Wiesbaden mit.

In 2.931 Fällen handelte es sich um Straftaten von geringem Gewicht, wie etwa Beleidigungen. In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Wiesbaden sei die höchste Zahl an Vergehen registriert worden (630), darunter jedoch 598 Taten von geringem Gewicht. In der JVA Frankfurt I wurden demnach mit 185 die meisten Straftaten von größerem Gewicht gezählt, wie etwa versuchte Brandstiftung. Insgesamt wurden dort 411 Straftaten dokumentiert.

In dem angegebenen Zeitraum betrafen 29 Verdachtsfälle JVA-Bedienstete. 20 Verfahren wurden eingestellt. Es gab zwei Freisprüche und zwei Verurteilungen. In fünf Fällen werde noch ermittelt.