Kandidaten für hr-Intendantenposten treten erneut an

Wahl am 3. Dezember

Nach dem Patt im ersten Anlauf zur Intendantenwahl beim Hessischen Rundfunk treten beide bisherige Bewerber auch in der nächsten Runde am 3. Dezember wieder an.

Sowohl der stellvertretende ARD-Programmdirektor Hager als auch hr-Betriebsdirektorin Weber hätten ihre Bereitschaft dazu erklärt, so der hr-Rundfunkrat am Freitag.