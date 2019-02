Eine Frau wird künftig der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck vorstehen: Zwei Kandidatinnen bewerben sich um die Nachfolge von Martin Hein.

Bei der Bischofswahl in der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) gehen zwei Kandidatinnen ins Rennen. Beate Hofmann und Annegret Puttkammer seien nach einer Mitgliederbefragung nominiert worden, teilte die Kirche am Montag in Kassel mit. Es sei das erste Mal, dass sich Frauen zur Wahl für das Bischofsamt in der EKKW stellten.

Die 55-jährige Professorin Hofmann ist seit 2017 Direktorin des Instituts für Diakoniewissenschaft und Diakoniemanagement der Kirchlichen Hochschule Bethel/Bielefeld. Die ebenfalls 55 Jahre alte Puttkammer aus Herborn ist seit 2011 Pröpstin für Nord-Nassau in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN).

Rund 140 Vorschläge mit 60 Namen

Die Landeskirche hatte der Mitteilung zufolge im vergangenen Jahr ihre Mitglieder aufgefordert, Kandidaten für das Bischofsamt vorzuschlagen. Es seien 140 Vorschläge mit rund 60 Namen eingereicht worden, aus denen ein Nominierungsausschuss dann die beiden Kandidatinnen ausgewählt habe.

Damit steht fest, dass zum ersten Mal in der Geschichte der EKKW eine Frau das Bischofsamt übernehmen wird. Darauf sei es bei der Auswahl aber nicht angekommen, betonte Thomas Dittmann, Präses der Synode der EKKW und Vorsitzender des Nominierungsausschusses. Die Entscheidung habe sich allein an der Frage orientiert, wer für das Amt am besten geeignet sei.

Kandidatinnen setzen auf Begeisterung und Bildung

Annegret Puttkammer bezeichnete sich bei ihrer Vorstellung als "Pfarrerin aus Begeisterung". Als Bischöfin wolle sie unter anderem junge Erwachsene für die Kirche begeistern und die Kirche näher zu den Menschen bringen. Auch ein guter Kontakt zu den Gemeindemitgliedern sei ihr wichtig.

Beate Hofmann hob hervor, dass das Zusammenspiel von Haupt- und Ehrenamtlichen ein wichtiges Zukunftsthema der Kirche sein werde. Zudem wolle sie Wege suchen, wie Menschen ermutigt werden könnten, aus dem Glauben zu leben. Kirche solle durch Bildung und diakonische Arbeit die Gesellschaft mitgestalten.

Entscheidung am 9. Mai

Bischof Hein verabschiedet sich im September in den Ruhestand. Bild © hr/Christian Schauderna

Gewählt wird die neue Bischöfin am 9. Mai bei der Frühjahrssynode der EKKW in Hofgeismar (Kassel). Amtsinhaber ist seit dem Jahr 2000 Martin Hein, der im September mit 65 Jahren in den Ruhestand gehen wird.

Die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck hat rund 830.000 Mitglieder. Ihr Gebiet umfasst Nord- und Osthessen, reicht aber mit der Region Hanau bis vor die Tore Frankfurts. Mit Schmalkalden gehört auch ein kleines Stück Thüringen zur EKKW.