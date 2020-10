Über Nacht ist Kassel in Hessen auf Platz eins der Gemeinden mit der höchsten Corona-Inzidenz gelandet. In einer Flüchtlingsunterkunft wurden 111 Personen positiv auf das Virus getestet. Das hat nun Auswirkungen aufs Stadtleben.

Die Kasseler Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge im Stadtteil Niederzwehren.

Ein Corona-Ausbruch in einer Einrichtung für Flüchtlinge hat Kassel über Nacht in die höchste Infektionswarnstufe des Landes Hessen katapultiert. In der nordhessischen Stadt erhöhte sich am Mittwoch die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen auf 94,2, wie ein Sprecher mitteilte. Sie ist damit die Region mit der höchsten Inzidenz in Hessen. Am Vortag hatte der Wert noch bei 33,7 gelegen. Die fünfte Warnstufe des Präventions- und Eskalationskonzeptes des Landes greift ab 75.

Die Stadt kündigte weitere Beschränkungen des öffentlichen Lebens an. Hauptursache für den Anstieg ist demnach ein Corona-Ausbruch in der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge im Stadtteil Niederzwehren. Dorthin hatte eine freiwillige Helferin offenbar unbewusst das Virus eingeschleppt. Seit Freitag stehen dort 301 Bewohner unter Quarantäne. Nach bisher vorliegenden Ergebnissen aus Laboruntersuchungen seien mindestens 111 Personen mit Corona infiziert.

Ohne Berücksichtigung dieses Ausbruchs liege die Inzidenz in Kassel bei 42,1. "Bei dieser Lage in der Erstaufnahmeeinrichtung handelt es sich um ein besonderes Ausbruchsgeschehen, auf das wir mit der umgehenden Quarantäneanordnung bereits reagiert haben", sagte Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD). Seit vergangenen Freitag stehe das Heim unter Quarantäne.

Großveranstaltungen abgesagt, Privatfeiern begrenzt

Als erste Konsequenz finden größere Veranstaltungen mit mehr als 250 Teilnehmern vorerst nicht mehr statt. So werde eine Waffenbörse abgesagt, teilte die Stadt mit. Sportveranstaltungen wie die Heimspiele des KSV Hessen Kassel und der MT Melsungen fänden ohne Zuschauer statt. Ab Donnerstag seien private Feiern mit mehr als 25 Personen untersagt. Für Feiern in privaten Räumen, insbesondere in Wohnungen, werde eine Höchstteilnehmerzahl von zehn Personen dringend empfohlen.

Ob Kassel damit auch zum Risikogebiet wird, war am Mittwochnachmittag hingegen nicht klar. Das entscheide nicht die Stadt, sagte ein Sprecher dem hr. Die Entscheidung darüber wird am Donnerstag erwartet.

Kassel ist die fünfte Region in Hessen, die die als kritisch geltende Inzidenz von 50 überschreitet. Aktuell liegen auch die Städte Frankfurt (70,9) und Offenbach (86,7) sowie die Kreise Groß-Gerau (61,6) und Main-Taunus (53,6) über dem Wert. Ab einem Wert von 75 greift die fünfte Warnstufe des Präventions- und Eskalationskonzeptes. Dann übernimmt der Planungsstab des hessischen Sozialministeriums die Steuerung der medizinischen Lage.

