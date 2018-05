Katharina Kasper, Gründerin des Ordens der Armen Dienstmägde Jesu Christi im Westerwald, wird heiliggesprochen. Sie ist die erste Heilige aus dem Bistum Limburg. Dort ist die Freude groß.

Die Nachricht aus dem Vatikan kam am Samstag - und wurde im Bistum Limburg und beim Orden der Dernbacher Schwestern mit großer Freude aufgenommen: Im Oktober 2018 wird Katharina Kasper nach Mitteilung des Heiligen Stuhls in Rom heiliggesprochen.

Damit bekommt das Bistum Limburg mit der aus dem rheinland-pfälzischen Dernbach im Westerwald stammenden Ordensgründerin seine erste Heilige.

Bischof von Limburg: "Werden das gebührend feiern"

"Die Heiligsprechung von Katharina Kasper ist für unser Bistum und für die Armen Dienstmägde Jesu Christi ein einmaliges Ereignis, das wir gemeinsam gebührend feiern werden", freute sich der Limburger Bischof, Georg Bätzing. So sei unter anderem eine große Wallfahrt zur Heiligsprechung am 14. Oktober geplant.

Limburgs Bischof Georg Bätzing freut sich über die Heiligsprechung. Bild © picture-alliance/dpa

"Als das Bistum Limburg 1827 gegründet wurde, war Katharina Kasper sieben Jahre alt", erklärte der Bischof von Limburg. Ihr ganzes Leben habe sie, die Tochter eines Kleinbauern im Westerwald verbracht und auch ihre Ordensgründung hier vollzogen.

"Mit Stolz sprechen wir ja heute von den Dernbacher Schwestern und wissen, dieser Ort liegt nur wenige Kilometer von Limburg entfernt", sagte Bätzing. Das der Ordensgemeinschaft gehörende Unternehmen Dernbacher Gruppe Katharina Kasper betreibt nach eigenen Angaben mit rund 6.300 Mitarbeitern an mehr als 130 Standorten in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen soziale Einrichtungen: Kliniken, Schulen, Kindergärten oder Seniorenzentren.

In Hessen gehören dazu unter anderem die Elisabethschule in Hofheim (Main-Taunus) und das St. Elisabethen-Krankenhaus in Frankfurt.

"Heiligkeit wächst nebenan"

Bätzing sagte, er selber könne sich noch gut an die Seligsprechung der Ordensgründerin im Jahr 1978 erinnern. "Ich war gerade 17 Jahre alt. Als junger Mann aus dem Westerwald, der den Entschluss gefasst hatte, nach dem Abitur ins Priesterseminar zu gehen, hat mich dieses damals noch außergewöhnliche Ereignis sehr beeindruckt", sagte Bätzing. Heiligkeit wachse nebenan. Dies sei für ihn faszinierend gewesen. Sonst seien die Heiligen oft weit weg gewesen.

Es füge sich gut, dass Katharina Kasper nun zusammen mit Papst Paul VI. heiliggesprochen werde - schließlich war er es, der sie vor 40 Jahren seliggesprochen habe.

Große Freude auch im Orden - "manche haben einfach getanzt"

Auch bei den Dernbacher Schwestern selber war die Freude über die Heiligsprechung groß. "Wir haben eine Vielzahl an Mitteilungen und Reaktionen aus den Niederlanden, USA, Großbritannien, Indien, Mexiko, Brasilien, Kenia und Nigeria bekommen", berichtete Schwester Gonzalo Vakasseril, die Generaloberin der Dernbacher Schwestern. Manche hätten Gottesdienste gefeiert, manche hätten sich einfach nur getroffen und getanzt.

Die Heiligsprechung war ein jahrelanger Prozess. Angestoßen hatte diesen der frühere Bischof von Limburg, Franz-Peter Tebartz-van Elst, im Jahr 2012. Dessen damaliger Generalvikar Franz Kaspar - wie der Bischof maßgeblich in den Bauskandal am Domberg verwickelt - ist mit Katharina Kasper verwandt und ebenfalls in Dernbach geboren.

Der Apostolische Stuhl hatte dem Antrag aus Limburg zugestimmt und ein Heilungswunder in Indien anerkannt. Nach Prüfung durch die römische Kongregation für die Selig- und Heiligsprechung erkannte auch Papst Franziskus dieses Wunder im März dieses Jahres offiziell an.

Weitere Informationen Katharina Kasper - Ordensgründerin aus dem Westerwald Katharina Kasper wurde am 26. Mai 1820 als Tochter eines Kleinbauern in Dernbach im Westerwald geboren. Sie gründete um 1845 mit weiteren Frauen einen Verein, der sich der häuslichen Pflege von Kranken und Alten sowie der Kinderbetreuung widmete. Am 15. August 1851 entstand aus diesem Verein die Kongregation der Armen Dienstmägde Jesu Christi. Im Jahr 1870 wurde die Gemeinschaft vom Vatikan anerkannt. Katharina Kasper starb am 2. Februar 1898. Damals zählte der Orden bereits 1.725 Schwestern in 193 Niederlassungen. Heute zählt die Kongregation weltweit 560 Schwestern in 87 Niederlassungen. Katharina Kasper wurde im Jahr 1978 von Papst Paul VI. seliggesprochen. Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, 19.05.2018, 17.00 Uhr