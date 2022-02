Die katholische Kirche ist nach Einschätzung der Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz, Gilles, auf Reformkurs.

"Die Bischöfe haben den Schuss gehört", versicherte sie am zweiten Tag der Synodalversammlung in Frankfurt. "Gestern ist mir ein Stein vom Herzen gefallen", sagte die Theologin am Freitag. "Mit den beiden Abstimmungen sind wir einen großen Schritt weiter." Gilles sagte, die Kirche befinde sich in einer dramatischen Lage. "Wir haben eine tiefe Krise, und wir haben das Vertrauen verloren."