Katholische Kirche Offener Brief an Bätzing

Zehn Generalvikare der katholischen Kirche haben einen Verzicht auf Sanktionen für kirchliche Mitarbeiter aufgrund privater Lebensführung gefordert.

In einem offenen Brief an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, den Limburger Bischof Bätzing, sprachen sie sich für eine Neuformulierung des kirchlichen Arbeitssrechts bis zum Sommer aus. Wer eine gleichgeschlechtliche Ehe eingehe oder standesamtlich erneut heirate, dürfe nicht von arbeitsrechtlichen Sanktionen bedroht sein. Zu den Unterzeichnern gehört auch der Limburger Generalvikar, Rösch.