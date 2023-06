Aus der katholischen Kirche sind im vergangenen Jahr so viele Hessinnen und Hessen ausgetreten wie noch nie. Die Deutsche Bischofskonferenz berichtet aber auch von Rückkehrern.

In Hessen sind im Jahr 2022 mehr als 31.000 Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten. Wie aus der am Mittwoch in Bonn veröffentlichten Statistik der Deutschen Bischofskonferenz hervorgeht, lag die Zahl der Katholiken in dem Bundesland zum Jahresende noch bei rund 1,24 Millionen.

Das waren rund 49.000 Mitglieder weniger als ein Jahr zuvor. Dabei sind neben den 31.113 Austritten auch rund 14.000 Sterbefälle, Geburten und Eintritte eingerechnet. 344 Kirchenmitglieder traten nach einem früheren Austritt wieder in die Kirche ein, 134 weitere Mitglieder wurden zum ersten Mal aufgenommen.

Zum Vergleich: Hessen zählt mehr als 6,3 Millionen Einwohner. In Hessen liegen die Bistümer Fulda, Limburg und sowie ein Großteil des Bistums Mainz.

Mehr Austritte in allen drei hessischen Bistümern

Besonders viele Austritte gab es mit rund 16.600 laut der Statistik im Bistum Mainz, zu dem Südhessen, weite Teile des Rhein-Main-Gebiets sowie Mittelhessens zählen. Dieses ist allerdings auch das größte der drei Bistümer.

Bundesweit traten mehr als eine halbe Million Menschen im Jahr 2022 aus der katholischen Kirche aus. Das sind so viele wie noch nie und deutlich mehr als im bisherigen Rekordjahr 2021. Damals waren es 359.338 Austritte.

Evangelische Kirche auch betroffen

Die Austrittswelle rollt nicht nur in der katholischen Kirche immer schneller. Auch die evangelische Kirche hat mit 380.000 Mitgliedern 2022 mehr verloren als im Jahr davor.