Blick in eine Apotheke (dpa) Bild © dpa

Kaum Interesse an Corona-Impfungen bei Hessens Apotheken

Hessenweit beginnen Apotheken ab Dienstag damit, Impfungen gegen das Coronavirus zu spritzen. Sie sollen als noch niedrigschwelligeres Impfangebot dienen - doch die Beteiligung zum Start ist äußerst gering.

Etwas mehr als 130.000 Impfungen gegen das Coronavirus sind in der vergangenen Woche in Hessen gespritzt worden, in Impfzentren und von Hausärzten. Ab diesem Dienstag beginnen auch die Apotheken damit, Vakzine zu verabreichen. Sie sollen dazu beitragen, Impfangebote noch niedrigschwelliger zu gestalten.

Weniger als 10 Prozent der Apotheken machen mit

Bislang hätten 114 Apotheken landesweit die Voraussetzungen für ein Impfprogramm geschaffen, teilte der hessische Apothekerverband am Montag mit. Zu Beginn werde allerdings mit überschaubaren Impfzahlen gerechnet. Manche Apotheken würden voraussichtlich auch erst am Wochenende starten, um die Impfungen besser in die Arbeitsabläufe integrieren zu können.

Hinzu kommt dem Verband zufolge die ohnehin schon hohe Belastung der Teams durch das Ausstellen von Impfzertifikaten. Zudem müssten Schnelltests vorgenommen und PCR-Tests ausgewertet werden. Außerdem hätten einige coronabedingte Personalausfälle.

"Arzt schuldet die Therapie"

In Hessen gibt es dem Verband zufolge rund 1.400 Apotheken. Der Start der Impfungen dort erfolgt auch deswegen erst jetzt, weil zunächst die Verordnung im Bundesgesundheitsministerium geändert werden musste, damit Apotheken auch Impfstoff für sich selbst bestellen können und nicht nur für Ärzte auf Rezept.

Dass weniger als zehn Prozent der hessischen Apotheken nun mitmachen, hat verschiedene Gründe. So verweist zum Beispiel die Löwen-Apotheke aus Gießen auf einen alten Grundsatz: "Der Arzt schuldet dem Patienten die Diagnose und die Therapie, der Apotheker schuldet dem Patienten das Arzneimittel." Man sollte das Impfen in der Hand der Fachleute in den Arztpraxen lassen, heißt es weiter.

Bedarf nicht zu erkennen

Zudem seien die Mengen an Impfstoff für die Arztpraxen immer noch kontingentiert, "so dass es keinen Sinn macht, hier die Mengen für die Ärzte durch Impfungen in der Apotheke zu reduzieren". Mittelhessen verfüge über eine funktionierende Hausarztstruktur aus der heraus genügend Impfangebote angeboten würden, argumentiert die Löwen-Apotheke.

Im Bereich der Gemeinden im Raum Gießen sowie auch im Wetteraukreis böten die Gesundheitsämter sowie auch die Städte niedrigschwellige Impfangebote an, der Bedarf in Apotheken sei nicht zu erkennen. Trotzdem sei man bereit, kurzfristig das Impfen anzubieten - "falls es zu Engpässen kommen sollte", so die zu den Linda-Apotheken gehörende Gießener Filiale.