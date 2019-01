Zum Jahrestag der Befreiung von Auschwitz hat es in der Frankfurter Paulskirche eine Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus gegeben. Neben der Erinnerung ging es um die Gefahren durch zunehmenden Rassismus und Antisemitismus in der heutigen Zeit.

"Für die Überlebenden und ihre Nachkommen gibt es keinen endgültigen Abschied von Auschwitz", sagte der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Frankfurt, Salomon Korn, bei der Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus am Sonntag in der Paulskirche. Gerade im hohen Alter der Zeitzeugen kehrten schreckliche Erinnerungen um so lebendiger zurück: "Im Alter, wenn die Tage lang werden und viel Zeit zum Erinnern lassen, taucht alles wieder auf. Taucht auf, schiebt sich an die Oberfläche, wie die menschlichen Knochenreste im Aschesand von Auschwitz."

Weitere Informationen Auschwitz-Überlebende Eva Szepesi Eva Szepesi ist als junges Mädchen von den Nazis in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert worden. Hier erzählt die 86-Jährige aus Frankfurt ihre Geschichte. Ende der weiteren Informationen

Es dürfe weder einen Schlussstrich geben, noch dürfe die Vergangenheit relativiert werden, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). Es gebe wieder "kalkulierte Provokationen", die Erinnerungskultur werde in Frage gestellt. "Was Demokratie auf Dauer nicht aushält, ist Gleichgültigkeit", sagte er.

"Neue Generation von Populisten und Rechtsradikalen"

Landtagspräsident Boris Rhein (v. li.), Frankfurts Stadtkämmerer Uwe Becker (beide CDU), Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD), Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Salomon Korn, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Frankfurt. Bild © picture-alliance/dpa

Der neue Landtagspräsident Boris Rhein (CDU) betonte die Bedeutung der Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen und ihre Opfer in einer Zeit, in der Antisemitismus und Rassismus in der Gesellschaft zunehmen. "Wir müssen diese Entwicklungen genau beobachten und alles nur Erdenkliche tun, um dem entgegenzuwirken", so Rhein.

"Eine neue Generation von Populisten und Rechtsradikalen lässt die letzten Hemmungen schwinden, auch und gerade in geschichtspolitischer Hinsicht", sagte der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD). Der Gedanke an einen Schlussstrich unter die Geschichte sei "widersinnig".

Antisemitismus-Beauftragter zieht sich wegen Krankheit zurück

Ministerpräsident Bouffier erklärte in seiner Rede, dass Felix Semmelroth seine Arbeit als Antisemitismus-Beauftragter der Landesregierung aus gesundheitlichen Gründen im Alter von 69 Jahren niederlegen müsse. "Felix Semmelroth ist erkrankt und das Land Hessen wird den Antisemitismus-Beauftragten neu ausschreiben", zitierte die Bild-Zeitung Bouffier. Einen Zeitplan zur Suche eines Nachfolgers für den ehemaligen Frankfurter Kulturdezernenten Semmelroth gibt es nicht.

Weitere Informationen 27. Januar Der 27. Januar ist seit 1996 in Deutschland und seit 2005 international der Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Am 27. Januar 1945 hatten Soldaten der Roten Armee die letzten noch lebenden Häftlinge von Auschwitz-Birkenau befreit, des größten deutschen Vernichtungslagers. Allein in Auschwitz wurden mindestens 1,1 Millionen Häftlinge ermordet oder starben an Folgen von Hunger, Krankheit, Sklavenarbeit und Misshandlung. Die meisten der Opfer waren Juden. Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 27.1.2019, 19.30 Uhr