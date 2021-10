Die Wahl des hr-Intendanten ist am Freitag ohne Ergebnis geblieben. In drei Wahlgängen gab es jeweils ein Patt mit 16 Stimmen für die beiden Kandidaten Stephanie Weber und Florian Hager.

Der hr-Rundfunkrat wird am 3. Dezember erneut zusammen kommen, um die neue Intendantin oder den neuen Intendanten zu wählen. In der Sitzung am Freitag standen der stellvertretende ARD-Programmdirektor Florian Hager und die hr-Betriebsdirektorin Stephanie Weber zur Wahl. In drei Wahlgängen gab es jeweils ein Patt mit 16 Stimmen für die beiden Kandidaten.

Bei der neuen Wahl in der nächsten Rundfunkratssitzung am 3. Dezember können auch neue Kandidatinnen und Kandidaten von den Rundfunkratsmitgliedern vorgeschlagen werden.

Rundfunkratsvorsitzender Rolf Müller sagte am Freitag: "Der Patt unterstreicht, dass sich heute zwei herausragende Kandidaten präsentiert haben. Leider konnte kein Ergebnis erzielt werden. Der Rundfunkrat hat die Findungskommission erneut beauftragt."