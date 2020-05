Kelterei beendet Zusammenarbeit mit "Bembel with Care"-Gründer

Die Kelterei Krämer aus Reichelsheim beendet die Zusammenarbeit mit Benedikt Kuhn, dem Geschäftsführer von "Bembel with Care".

Grund dafür sind Kuhns umstrittene Aussagen in den Sozialen Medien. Auf Instagram hatte er verbreitet, der 8. Mai sei "kein Tag der Befreiung", Deutschland sei noch immer besetzt. Die Kelterei Krämer aus Reichelsheim (Odenwald) bezeichnete dies am Sonntag gegenüber dem hr als "inakzeptabel". Die Kelterei produzierte bislang den Apfelwein für "Bembel with Care".

Zuvor hatten die Grünen an der Bergstraße gefordert, dass Kommunen "Bembel With Care" bis zur Klärung der Vorwürfe keine Standerlaubnis auf Volksfesten mehr erteilen sollen.