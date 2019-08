Deutsche Behörden haben offenbar einen siebenjährigen Jungen aus Syrien nach Kassel zurückgeholt. Seine Eltern waren Anhänger der IS-Terrormiliz und sollen im Frühjahr gefallen sein.

Mehreren Medienberichten zufolge soll Deutschland erstmals die Rückkehr von vier Kindern von mutmaßlichen Anhängern der Terrormiliz IS organisiert haben. Eines der Kinder ist ein siebenjähriger Junge aus Kassel. Eine offizielle Bestätigung des Auswärtigen Amtes stand am Dienstag noch aus. Einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge aber haben seine Großeltern den Jungen an der syrisch-irakischen Grenze in Empfang genommen.

Die Eltern des Jungen sollen im Frühjahr im Kampf gefallen, das Kind daraufhin in ein nordsyrisches Gefangenenlager verschleppt worden sein. Seine Großmütter, die beide in Nordhessen wohnen, sollen sich an das Auswärtige Amt gewandt haben, wie die HNA berichtet . Sie hatten das Bild des Jungen in einer Zeitung erkannt.

Als Dreijähriger verschleppt

Dem Auswärtigen Amt sei es nun gelungen, ihren Enkel und drei weitere Kinder aus Nordsyrien nach Deutschland zu bringen. Eine Tochter des Paares wird weiterhin vermisst.

Der Vater des Jungen soll sich vor etwa fünf Jahren radikalisiert haben und in Nordhessen für die Terrormiliz IS geworben haben. Einige Menschen habe er überzeugen können, mit ihm und seiner Frau nach Syrien zu ziehen. Der Junge soll damals drei Jahre alt gewesen sein.

Diskussion um Rückführung

Die Rückkehr von Kindern deutscher IS-Anhänger wird seit Längerem diskutiert. Die Bundesregierung hatte deren Rückführung bislang verweigert und unter anderem darauf verwiesen, dass es in Syrien derzeit keine deutsche diplomatische Vertretung gebe, die deutschen Behörden also nicht tätig werden können.

Das Berliner Verwaltungsgericht hatte aber im Juli entschieden, dass die Regierung Angehörige von IS-Kämpfern zurückholen muss.

