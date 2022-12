Die kinderärztlichen Bereitschaftsdienste verkürzen zum Neuen Jahr ihre Öffnungszeiten.

Wie die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Hessen am Dienstag ankündigte, sind die Bereitschaftsdienstzentralen in Frankfurt, Gießen, Offenbach, Darmstadt und Wiesbaden ab dem neuen Jahr rund zwei Stunden kürzer besetzt. Als Grund führt die KV Personalmangel und Überlastung der Mitarbeiter an. Damit ist die Bereitschaft künftig noch mittwochs bis freitags, 16 bis 18 Uhr, sowie an Sams-, Sonn- und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr erreichbar.