Wenn Weihnachtsmärkte wie der in Rüdesheim schon jetzt ihre Pforten öffnen, sparen die Kirchen nicht mit Kritik. Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau sieht den Zauber von Weihnachten in Gefahr. Nach den Feiertagen aber dürfe das Geschäft ruhig weitergehen - als "Wintermärkte".

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Kritik an frühem Weihnachtsmarkt-Start [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Wenn der Rüdesheimer Weihnachtsmarkt (Rheingau Taunus) am Donnerstag um 19.15 Uhr offiziell eröffnet wird, ist er der erste Weihnachtsmarkt im Land: vier Wochen vor Weihnachten - und, aus Sicht der Kirchen, noch schlimmer - vor dem Totensonntag an diesem Wochenende. In Fulda und Limburg eröffnen am Freitag weitere Weihnachtsmärkte.

Auch wenn alle drei Weihnachtsmärkte am Totensonntag geschlossen haben, kritisierte die evangelische Kirche den immer früheren Beginn. "Eine künstliche Ausweitung der Adventszeit beschädigt ihren besonderen Zauber", sagte Volker Rahn, Sprecher der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN). "Wenn immer Advent ist, ist es keine besondere Zeit mehr." Außerdem passe die Eröffnung der Weihnachtsmärkte nicht in die Zeit des Gedenkens, die diese Woche mit dem Buß- und Bettag und dem Totensonntag darstelle.

"Wenn es ums Geschäftliche geht - dann nach Weihnachten"

Dagegen hat die EKHN kein Problem damit, wenn die Weihnachtsmärkte nach Weihnachten weitergehen - in Form von Wintermärkten. "Weihnachten geht aus kirchlicher Sicht sowieso bis weit ins Neue Jahr“, erklärte Rahn dem hr. Nach dem liturgischen Kalender gehe Weihnachten mindestens bis zum Fest der Heiligen Drei Könige am 6. Januar. Wenn es ums Geschäftliche gehe, sei das "ein Entgegenkommen" der Kirchen und besser, als immer früher anzufangen.

Auch bundesweit hatten die Kirchen die immer frühere Eröffnung vieler Weihnachtsmärkte als Ausverkauf des wichtigen christlichen Festes kritisiert. So öffneten an diesem Donnerstag auch die Weihnachtsmärkte in Freiburg, Bochum, Düsseldorf und Dortmund.