In Weihnachtsbotschaften und Predigten zu Heiligabend haben die hessischen Kirchen das Thema Hoffnung und Frieden in den Fokus gerückt. Außerdem rief ein Bischof dazu auf, Geflüchteten zu helfen.

Audiobeitrag Audio Weihnachtspredigt von Bischof Bätzing Audio Ostergottesdienste sind ihm heilig: Limburgs Bischof Bätzing. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv) Ende des Audiobeitrags

An Heiligabend rufen die katholische und die evangelische Kirche in Hessen zu Frieden und Solidarität auf. Ihre Weihnachtsbotschaften stehen deutlich im Zeichen des Krieges in der Ukraine und weltweiter Krisen.

Limburger Bischof: Wohlstand mit Hilfsbedürftigen teilen

Der Limburger Bischof Georg Bätzing appellierte, "Türen und Herzen zu öffnen" und Wohlstand mit benachteiligten Menschen, Notleidenden und Geflüchteten zu teilen.

Der im Viehstall geborene Jesus kenne das Flüchtlingsschicksal und "die Kaltschnäuzigkeit derer, die die Grenzen dicht und die Taschen zu halten", sagte Bätzing in der Kapelle des Limburger Bischofshauses. Das Argument, man könne nicht alle Nöte dieser Erde lösen, gelte aus seiner Sicht nicht. "Doch, wir könnten, wenn wir wollten", sagte er.

Fuldaer Bischhof: Zeichen der Hoffnung auf Frieden

Für den Fuldaer Bischof Michael Gerber steht Weihnachten in diesem Jahr unter bedrückenden Voraussetzungen. Dennoch könne das Fest ein Zeichen der Hoffnung und des Friedens setzen, sagte er. "Das Licht von Weihnachten hat die Kraft, den Nebel des Zweifels, der Unsicherheit und der Angst zu vertreiben", hieß es in seiner Videobotschaft.

Zitat „Das Licht von Weihnachten hat die Kraft, den Nebel des Zweifels, der Unsicherheit und der Angst zu vertreiben.“ Michael Gerber Michael Gerber Zitat Ende

Mainzer Bischhof: "Fürchtet euch nicht"

Der katholische Weihbischof von Mainz, Udo Markus Bentz, ging an Heiligabend auf zunehmende Ängste vor dem Krieg, vor sozialem Abstieg sowie vor politischen und gesellschaftlichen Verwerfungen ein.

Auch der Kirche sitze die Angst im Nacken, sagte Bentz. Doch Gott stelle sich auch in harten Momenten an die Seite der Menschen, das zeige das "Fürchtet euch nicht" der Engel aus der Weihnachtsnacht.

Bischöfin von Kurhessen-Waldeck: Hoffnungsvoll bleiben

Ähnlich äußerten sich die evangelischen Kolleginnen und Kollegen in ihren Weihnachtsbotschaften. Die Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW), Beate Hofmann, ermutigte, trotz der vielen Krisen hoffnungsvoll zu bleiben.

Zitat „Gott wird Mensch, er kommt in unsere dunkle Welt.“ Beate Hofmann Beate Hofmann Zitat Ende

Weihnachten sende die Botschaft: "Gott wird Mensch, er kommt in unsere dunkle Welt." Weihnachten sei "eine Unterbrechung und ein Gegengewicht zu all den Schrecken unserer Welt", sagte sie an Heiligabend in der Kasseler Martinskirche.

Kirchenpräsident der EKHN: Friedensbotschaft gilt weiter

Auch der Präsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) Volker Jung erinnerte an die Friedensbotschaft von Weihnachten. Manch einer frage sich, ob diese Botschaft wertlos sei, "weil das Leben so oft eine andere Sprache spricht", schreibt Jung in seiner Weihnachtsbotschaft.

Durch den Krieg seien vielleicht Erwartungen an Weihnachten in die Krise geraten. Die Friedensbotschaft von Weihnachten gebe es aber noch immer, betonte er.