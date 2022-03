Kitas gehen in kleinen Schritten zurück in den offenen Betrieb

In Hessens Kitas sollen bald alle Kinder wieder gemeinsam spielen können: Minister Klose kündigt eine schrittweise Rückkehr zu offenen Gruppen an. Erstmal wird jedoch gestreikt.

Eine "schrittweise Rückkehr in den Normalbetrieb" verkündet das Sozialministerium an diesem Montag in einer Pressemitteilung. Laut Minister Kai Klose (Grüne) heißt das: Hessens Kitas dürfen nach und nach wieder zu offenen und teiloffenen Konzepten zurückkehren, Gruppen also wieder gemischt werden. Bis zuletzt liefen die Einrichtungen im "Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen", was in erster Linie bedeutet, dass es nur geschlossene Betreuungsgruppen und möglichst wenige Berührungspunkte gab.

Klose: Normalität bis zum 2. April

"Aufgrund der stabilen Lage in den Kliniken ist es nun wieder möglich, virusbedingte Beschränkungen behutsam zu lockern", begründete Klose die Entspannung in den Einrichtungen.

Kai Klose (Grüne) Bild © picture-alliance/dpa

Weil sich die Kinder an die alte, neue Freiheit und Gemeinsamkeit aber erst gewöhnen müssten, sei damit zu rechnen, dass der Übergang zum Prä-Pandemie-Betrieb bis zum 2. April abgeschlossen sei. Die Kitas, so hieß es, sollten sich dafür pädagogisch sinnvolle Lösungen überlegen.

Warnstreiks in Kitas am Weltfrauentag

Das Timing dafür ist vielleicht nicht das Beste, denn – läuft es nach dem Willen der Gewerkschaft Verdi – dann geht in zahlreichen hessischen Kitas an diesem Dienstag erst einmal: gar nichts. Im Tarifkonflikt um den Sozial- und Erziehungsdienst hat Verdi auch in Hessen für den 8. März zu Warnstreiks unter anderem an kommunalen Kitas aufgerufen.

Unter anderem sind Kundgebungen und Demonstrationen in Offenbach, Gießen, Marburg, Kassel und Frankfurt geplant. Weil die große Mehrheit der Beschäftigten in den Kitas Frauen sind, wurde für den Warnstreik der Weltfrauentag ausgewählt.

Weitere Informationen Etwas weniger Menschen in Krankenhäusern Die Hospitalisierungsinzidenz in Hessen ist weiter gesunken: Sie lag am Montag bei 5,55 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner - nach einem Wert von 5,75 am Sonntag. Eine Woche zuvor hatte der Wert bei 6,26 gelegen. Auf den Intensivstationen im Land lagen nach Daten des Sozialministeriums am Sonntag 178 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. Ende der weiteren Informationen

Hessens Sozialminister Klose warb im Zuge der schrittweisen Lockerungen für Verständnis sowohl auf Erzieherinnen- als auch auf Elternseite. Die Herausforderungen, denen sich alle Beteiligten seit Beginn der Pandemie im Jahr 2020 stellen, seien noch nicht vorüber.

Freitesten am Folgetag für Nicht-Positive

Mitte Februar hatte das Land bereits die Quarantäneregelungen in den Kitas geändert und einheitlich gefasst. Seitdem gilt hessenweit: Wird ein Kind positiv getestet, dürfen die nicht selbst positiv getesteten Kinder und Betreuungspersonen nach Vorlage eines von einer Teststelle durchgeführten Schnelltests mit negativem Ergebnis die Kita am Folgetag wieder betreten.

Die Betreuung in den Kitas soll weiterhin nach den Maßgaben des hessischen Hygienekonzepts erfolgen. Dieses soll laut Klose in Kürze angepasst werden und auf der Website des Sozialministeriums veröffentlicht werden.