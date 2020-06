Kitas sollen am 6. Juli wieder ganz öffnen

Die Kindertagesstätten sollen nach hr-Informationen Anfang Juli in den Regelbetrieb zurückkehren - das wäre in etlichen Einrichtungen noch vor der Sommerpause. Alle Corona-Beschränkungen fielen demnach weg.

Die Landesarbeitsgemeinschaft Freie Kinderarbeit Hessen (LAG Hessen), der Dachverband der freien gemeinnützigen Träger von Kindertageseinrichtungen, informierte ihre Mitglieder am Dienstagabend über ein Gespräch mit Sozialminister Kai Klose (Grüne). Die Mail liegt dem hr vor. Der Minister habe mitgeteilt, heißt es darin, dass das Land die Kitas ab 6. Juli nach dann fast vier Montaen Corona-Pause wieder vollständig öffnen möchte. Das wäre in manchen Einrichtungen noch vor den Sommerferien, die in Kitas meist zwei bis drei Wochen dauern.

Loca-tag 'story_video_livestream_intro_sr' not found Livestream zum Livestream Pressekonferenz zu weiteren Corona-Lockerungen [Livestream] Live Loca-tag 'story_video_livestream__outro_sr' not found

Konkret heiße das unter anderem, dass Eltern die Einrichtungen wieder betreten dürften und ihre Kinder nicht mehr an der Tür abgeben müssten. Dass ein neuer Hygieneplan in Kraft trete und der Betrieb nicht mehr dem Infektionsschutzgesetz mit all seinen Beschränkungen unterliege. Stattdessen solle Regelbetrieb "unter Pandemiebedingungen" stattfinden. Details dazu würden noch ausgehandelt.

Belastung für Familien

Seit voriger Woche gilt der eingeschränkte Regelbetrieb, wovon aber nicht alle Kinder profitieren können, weil die Kitas feste und kleinere Gruppen bilden mussten. Zuvor durften nur Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen in die Notbetreuung. Dass ihre Kinder nicht wie gewohnt in Krippen und Kindergärten gehen können, belastet viele Familien und Erzieher.

In der Mail der LAG Hessen steht abschließend, dass die Schulen bereits am 22. Juni zum gewohnten Betrieb zurückkehren sollen. Für welche Schularten und unter welchen Bedingungen das gilt, ist unklar.

Pressekonferenz am Mittwochvormittag

Sozialminister Klose, Ministerpräsident Volker Bouffier und Kultusminister Alexaner Lorz (beide CDU) wollen am Mittwoch um 10 Uhr über weitere Lockerungen der Corona-Auflagen informieren. Die mögliche Rückkehr zu einem Regelbetrieb an Kitas und Schulen wird darin Thema sein. hessenschau.de und das hr-fernsehen übertragen die Pressekonferenz live.