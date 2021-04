Frankfurt stellt sich quer: Eine für Sonntag angekündigte Demonstration von Corona-Kritikern ist am Widerstand der Polizei und wohl auch mangels Zuspruchs aus der "Querdenker"-Szene gescheitert. Übrig blieb ein spontanes Treffen.

Statt einer Großkundgebung mit mindestens 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurde der geplante Medien-Protest der "Querdenken"-Bewegung am Sonntag in Frankfurt zum Spießrutenlauf für die Corona-Kritiker. Die von der Stadt auf das Rebstockgelände verlegte Protestaktion wurde von den Organisatoren zunächst kurzfristig abgesagt und später doch als spontanes Treffen nachgeholt.

Rund 400 "Querdenker" versammelten sich am Nachmittag auf der Wiese am westlichen Stadtrand. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Samstagnachmittag. Zunächst war von 200 Protestierenden die Rede.

Ursprünglich sollte die Kundgebung unter dem Motto "Wie viel kann man euch noch glauben? - Medienkritik und Kulturerhalt" nahe dem Hessischen Rundfunk stattfinden. Das wurde bereits im Vorfeld untersagt. "Da hätten die Corona-Richtlinien einfach gegengesprochen", sagte ein Polizeisprecher. Auch ein geplanter Demonstrationszug Richtung Innenstadt wurde nicht genehmigt.

Massives Polizeiaufgebot

Nachdem es zuletzt in Kassel trotz einer gerichtlich verfügten Verlagerung in Außenbezirke zu einer Großdemonstration mit rund 20.000 "Querdenkern" im Stadtzentrum gekommen war, wollten die Einsatzkräfte ein ähnliches Szenario diesmal vermeiden. Mit entsprechend starken Kräften war die Polizei den ganzen Tag im gesamten Stadtgebiet vertreten. Bereits am Hauptbahnhof wurden Demonstrantinnen und Demonstranten in Empfang genommen und auf die Verlegung der Kundgebung hingewiesen.

"Querdenker", die sich trotzdem auf den Weg zum hr machten, wurden von der Polizei zurückgewiesen. Dutzende Einsatzwagen sicherten das gesamte Areal. Auch am Paulsplatz und nahe der Europäischen Zentralbank wurde massiv kontrolliert. Das ebenfalls stark kontrollierte Rebstockgelände wurde von den Protestierenden zunächst nicht angesteuert und die dort angemeldete Veranstaltung vorübergehend abgesagt.

Gegendemonstration am hr

Etwa 150 Menschen demonstrieren mit Plakaten gegen die Medienkritik der "Querdenker"-Bewegung.

Die "Querdenker"-Bewegung rief nach der Absage in den sozialen Medien zunächst dazu auf, sich einer Demo für den Wikileaks-Gründer Julian Assange an der Weseler Werft am östlichen Mainufer anschließen zu wollen. Die Organisatoren der Assange-Demo sagten ihre Veranstaltung daraufhin ab. In der Nähe des hr fand indes eine Gegendemonstration mit ungefähr 150 Menschen statt. Sie wehrten sich gegen eine Kritik der Medien-Berichterstattung.

Die im Stadtgebiet verteilten kleineren "Querdenker"-Gruppen beschlossen schließlich, sich doch noch auf den Weg zum Rebstockgelände zu machen. Dort fand letztlich ein spontanes Treffen der verbliebenen Corona-Kritiker statt. Statt der im Vorfeld teilweise erwarteten weit über 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern fanden sich bei einsetzendem Regen rund 200 Protestierende ein. Die Polizei kontrollierte dabei weiterhin die Einhaltung der Corona-Hygienemaßnahmen.

