Im Rahmen von Klimaprotesten der „Letzten Generation“ hat es in Frankfurt eine Verletzte gegeben. Die Radfahrerin rutschte auf einer Flüssigkeit aus, die die Aktivisten auf einer Brücke ausgekippt hatten.

Am vierten Tag in Folge haben Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" mit Straßenblockaden für Verkehrsbehinderungen in Frankfurt gesorgt. Am Donnerstag sorgten sie auf der Untermainbrücke und der Friedensbrücke für Staus, indem sie sich auf die Fahrbahn setzten und teilweise auf dem Asphalt festklebten.

Wie bereits am Vortag am Kaiserlei verschütteten sie auch auf der Untermainbrücke im Stadtteil Sachsenhausen eine ölartige Flüssigkeit auf der Fahrbahn. Eine Fahrradfahrerin rutschte darauf aus und stürzte. Nach Angaben der Polizei wurde sie ins Krankenhaus gebracht.

Untermainbrücke wieder frei

Auf der Friedensbrücke sei ebenfalls Flüssigkeit ausgekippt worden. Die Fahrbahnen wurden gereinigt. Die Polizei warnte bei Twitter aber weiter vor "erhöhter Sturzgefahr".

Nach einer Stunde hatten die Beamten die Blockade auf der Untermainbrücke aufgelöst und die Aktivisten weggetragen. Gegen neun Uhr war die Brücke wieder frei. Auf der Friedensbrücke kam es am Vormittag weiter zu Verkehrsbehinderungen.

Gegen Fracking und Flüssiggas

Bereits in den vergangenen Tagen hatten die Klima-Aktivisten wichtige Verkehrsachsen in der Frankfurter Innenstadt und am Kaiserlei Richtung Offenbach blockiert. Die Polizei nahm mehrere Dutzend Protestierende in Gewahrsam, um ihre Personalien festzustellen, und erteilte Platzverweise. Zudem wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der Nötigung eingeleitet.

Mit den Protestaktionen möchte die Gruppe "Letzte Generation" laut einer Mitteilung vom Montag auf Investitionen der Bundesregierung in klimaschädliche Öl- und Gasprojekte aufmerksam machen - etwa den geplanten Neubau von Terminals für Fracking- und Flüssiggas aus Katar und den USA. Das Geld solle stattdessen für den Ausbau erneuerbarer Energien verwendet werden, fordern die Aktivistinnen und Aktivisten.