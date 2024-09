Aktivisten der Klimagruppe Letzte Generation haben eine wichtige Straße in der Kasseler Innenstadt blockiert. Es sollte die erste in einer Reihe von Aktionen über mehrere Wochen hinweg sein.

Protest der Klimagruppe Letzte Generation am Fridericianum in Kassel. Bild © Leonie Rosenthal (hr)

Mehrere Aktivistinnen und Aktivisten der Klimagruppe Letzte Generation haben am Mittwochnachmittag in Kassel am Friedrichsplatz mit der Blockade des Autoverkehrs begonnen. In roten Warnwesten stellten sie sich auf den Steinweg. Sie trugen Plakate mit der Aufschrift "Weg von Fossil, hin zu gerecht".

Die Polizei leitete den Verkehr um, ein Verkehrschaos blieb laut hr-Reportern zunächst aus.

Kassel-Airport-Terminal beschmiert

Die Klimagruppe hatte am vergangenen Wochenende am Kassel Airport in Calden die Fassade des Terminals beschmiert. Für die kommenden Wochen kündigte die Letzte Generation weitere Aktionen gegen den Flughafen an. Sie fordert ein Ende der öffentlichen Subventionen für den wenig ausgelasteten Regionalflughafen.

Für Samstag rief die Klimagruppe ab dem Mittag zu einer "Ungehorsamen Versammlung" in Kassel auf. Näheres ist bislang nicht bekannt.

Bei einer Pressekonferenz am Montag kündigte die Letzte Generation an, "Kassel über mehrere Wochen zur Demokratie-Hochburg zu machen". Mittwochs und samstags sollen während dieser Zeit Menschen zu sogenannten Ungehorsamen Versammlungen zusammenkommen, wie eine Sprecherin sagte: "Wir werden auf die Kreuzung gehen, um zu bleiben - auch bereit, im Wasserwerferregen weiterzutanzen."