Eine Protestaktion von Demonstranten der Klimaschutzbewegung "Letzte Generation" am Frankfurter Flughafen ist von der Polizei unterbunden worden.

Nach Angaben der Polizei hatten drei Klima-Aktivisten am frühen Morgen 99 Luftballons steigen lassen wollen. Diese erhielten jedoch Platzverweise, so dass die Aktion letztlich nicht stattfand. Es habe keine Einschränkungen im Bereich des Flughafens gegeben. Bei Twitter teilte die Initiative am Freitagmorgen mit, mit der Ballonaktion "gegen fossile Kriege und für Bürgermitbestimmung" protestieren zu wollen.