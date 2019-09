Der globale Klimastreik hat auch Hessen erreicht. Tausende Menschen beteiligten sich in zahlreichen Städten an Demonstrationen und Kundgebungen. Die Teilnehmerzahlen übertrafen dabei fast überall die Erwartungen der Veranstalter.

Videobeitrag Video zum Video Klimastreik in Hessen [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

Bei einer Kundgebung am Freitagmittag versammelten sich viele Klimaaktivisten vor der Alten Oper in Frankfurt. Bild © Andreas Bauer (hr)

Am Frankfurter Opernplatz gibt es am Freitagmittag kein Durchkommen. Tausende Menschen, die zur Hauptkundgebung der Klimaproteste von Fridays for Future gekommen sind, füllen den Platz, verteilen sich auch in den Seitenstraßen und den angrenzenden Parkanlagen. Wie viele es sind, kann die Polizei zunächst nicht genau sagen. Erst als sich die Menschenmenge am frühen Nachmittag zum Demonstrationszug formiert kommt von den Frankfurter Ordnungshütern eine erste, zurückhaltende Schätzung: 12.500.

Damit hat Fridays for Future in Frankfurt die eigenen Erwartungen deutlich übertroffen. Im Vorfeld des globalen Klimastreik-Tags hatten die Organisatoren mit 8.000 Teilnehmern gerechnet. Ein Phänomen, das für fast alle teilnehmenden Städte in Hessen gilt.

In Wiesbaden zählten die Organisatoren 4.000 bis 5.000 Teilnehmer . Gerechnet wurde ursprünglich mit etwa 1.000.

zählten die Organisatoren . Gerechnet wurde ursprünglich mit etwa 1.000. In Darmstadt gingen nach Polizeiangaben 10.000 Menschen auf die Straße.

gingen nach Polizeiangaben auf die Straße. In Marburg schätzt die Polizei der Demonstranten auf 6.500 - vorab war mit 2000 gerechnet worden.

schätzt die Polizei der Demonstranten auf - vorab war mit 2000 gerechnet worden. In Kassel beteiligten sich etwa 4.000 Menschen statt der erwarteten 2500 am Klimastreik.

beteiligten sich etwa Menschen statt der erwarteten 2500 am Klimastreik. In Friedberg verliehen etwa 2.000 Menschen den Forderungen Nachdruck.

Festnahmen nach Schmierereien

Die Proteste verliefen bislang nach Polizeiangaben ohne größere Zwischenfälle. In Darmstadt allerdings, wo sich die Teilnehmer von drei Bahnhöfen aus in Sternmärschen Richtung Innenstadt bewegten, wurde die Route eines der Demonstrationszüge aufgrund der unerwartet hohen Teilnehmerzahl von der Polizei kurzfristig geändert.

In der Nacht auf Freitag waren zudem zwei 16 und 21 Jahre alte Männer festgenommen worden, die in der Innenstadt mit Farbe Parolen auf verschiedene Gegenstände geschrieben haben sollen. Die Botschaften stünden im Zusammenhang mit den Klimaprotesten, erklärte die Polizei.

In Frankfurt begann der Klimastreiktag am Morgen mit der Blockade wichtiger Straßenkreuzungen durch mehrere Dutzend Klimaaktvisten. Besetzt wurden unter anderem Kreuzungen am Baseler Platz in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs, sowie an der Friedberger und der Bockenheimer Warte. Infolge dessen kam zu Staus im Berufsverkehr. Die Blockaden wurden Polizeiangaben zufolge nach etwa 45 Minuten gegen 9 Uhr beendet.

Videobeitrag Video zum Video Auftakt zum Klimastreik in Frankfurt [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

Anschließend zogen auch in Frankfurt drei voneinander getrennte Sternmärsche los, die schließlich um 12 Uhr auf dem Opernplatz zusammentrafen.

Weltweiter Protest

In Wiesbaden hatten in der Nacht auf Freitag hatten mehr als 20 Klimaaktivisten die Nacht auf Freitag in einem Zelt vor dem Kultusministerium in der Wiesbadener Innenstadt verbracht. Die Mahnwache sei ohne Zwischenfälle verlaufen, sagte der Sprecher von Fridays for Future Wiesbaden, Dominik Lawetzky.

Insgesamt waren in einem guten Dutzend hessischer Städte Proteste im Rahmen des globalen Klima-Aktionstages geplant. Weltweit gingen bis Freitagmittag Hundertausende auf die Straße.

Waren bei den bisherigen Kundgebungen der "Fridays for Future"-Bewegung insbesondere Schüler und Studierende zur Teilnahme aufgerufen, richtete sich der Appell diesmal auch an Arbeitnehmer. Gewerkschaften, Kirchen, Umweltorganisationen, Stadtverwaltungen und zahlreiche andere Organisationen unterstützen den Aufruf.

Sendung: Hessenfernsehen, hessenschau kompakt, 20.09.2019, 14.20 Uhr