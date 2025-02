In Hessen gehen zahlreiche Menschen auf die Straße, um sich für verschiedene Ziele stark zu machen. In Kassel und Darmstadt wurde für das Klima demonstriert, in vielen hessischen Städten ging es um Frauenrechte und Tanzen.

Am Freitag fand eine Klimademo in Darmstadt statt.

Am Freitag fand eine Klimademo in Darmstadt statt.

Gut eine Woche vor der Bundestagswahl hat es deutschlandweit an mehr als 150 Orten Demonstrationen zum Schutz des Klimas gegeben. Anlass war ein bundesweiter Klimastreik, zu dem Fridays for Future mit dem Slogan "Ein Recht auf Zukunft" aufrief.

In Kassel, Darmstadt, Wiesbaden und Frankfurt gingen die Menschen in diesem Rahmen auf die Straße.

"Wir haben diese Demo heute organisiert, weil das Thema Klima zu wenig vorkommt im Wahlkampf", sagte Antje Sander von der Organisation Parents for Future in Darmstadt.

Es gebe viel bei dem Thema zu tun und es gehe bei dieser Wahl um eine Richtungsentscheidung. "Wir müssen Anpassungsmaßnahmen leisten und wir müssen gucken, wie wir mit den Katastrophen umgehen, die uns drohen", so Sander.

"Mich bewegt die Klimakrise"

Ähnlich sieht es auch der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Hessen. "Ich will, dass im Wahlkampf auch die essentiellen Fragen thematisiert werden. Mich bewegt die Klimakrise, mich bewegt das Artensterben", begründete Niko Martin, Teil des Landesvorstands des BUND Hessen, seine Teilnahme.

Seine Kritik: Derzeit ginge es in Deutschland vermehrt um andere Themen. "Umso froher bin ich, dass hier einige Menschen zusammenkommen, die das Klima-Thema voranbringen." Es seien viele verschiedene Generationen und Organisationen bei der Demo in Darmstadt gewesen.

Darmstädter Demo bei Energieversorger

Die Darmstädter Demo fand vor dem Gelände des Energieunternehmens Entega statt. Und das aus einem ganz bestimmten Grund. Denn Fridays for Future fordert einen Gasausstieg bis 2025. "Es gibt Gasversorger, die haben schon einen Plan dafür gemacht. Die Entega macht aber eben keinen Plan", erklärte Sander.

An einem Plan und dem Willen scheine es noch zu fehlen, so auch die Einschätzung von Martin vom BUND. "Wir setzen uns dafür ein, dass das hier vollzogen wird, wie vereinbart bis 2035 spätestens."

Teilnehmende der Klimademo ziehen mit Fahnen und Plakaten durch Kassel. Bild © Julia Maria Klös (hr)

An der Demo in Darmstadt nahmen nach Angaben der Polizei etwa 500 Menschen teil. Ähnlich viele waren es in Kassel. In Frankfurt sprachen die Veranstalter von 3.000 Teilnehmern. Die Polizei schätzte die Zahl dagegen auf rund 830. In Wiesbaden beteiligten sich etwa 150 Menschen.

One Billion Rising für Frauenrechte

Und noch ein weiteres Thema stand am Freitag im Fokus: Frauenrechte. Die globale Initiative One Billion Rising setzt sich gegen Gewalt an Frauen und Mädchen und für deren Rechte ein. Am Valentinstag werden eine Milliarde Frauen dazu eingeladen, raus zu gehen, zu tanzen und sich zu erheben. Und das schon seit zehn Jahren.

"One Billion Rising macht es durch tanzen Frauen und Mädchen leicht, ein sehr schweres Thema weltweit sichtbar zu machen: Das, was 1 Milliarde Frauen passiert: Gewalt", heißt es dazu auf der Webseite.

Tanzdemos in hessischen Kommunen

Überall in Hessen verteilt gab es Tanzdemos. In Nordhessen fanden Aktionen an öffentlichen Plätzen statt, zum Beispiel auf dem Kasseler Königsplatz oder in der Altstadt von Bad Wildungen (Waldeck-Frankenberg). In Mittelhessen machte Gießen mit – in der näheren Umgebung warenLauterbach (Vogelsberg) und Oberursel (Hochtaunus) ebenfalls mit dabei.

Auch im Rhein-Main-Gebiet gab es Aufrufe zum gemeinsamen Tanzen für Frauenrechte, etwa in Wiesbaden oder Frankfurt. Deutschlandweit beteiligten sich nach Angaben der Initiative 155 Kommunen.