Das Umweltministerium verschickt zum Jahreswechsel einen Kalender mit Tierfotos, das Kultusministerium einen mit Zeichnungen von Schülern. Das Justizministerium stieß bei der Suche nach Motiven aus dem eigenen Ressort auf Gefängnishöfe und Stacheldraht.

Ein mit Nato-Stacheldraht regelrecht umwickelter früherer Klosterbau, der heute als Verwaltungsgebäude dient. Ein mit einem Sicherheitsnetz überzogener Innenhof mit Basketballfeld, am Horizont die Frankfurter Skyline. Backsteintürme mit vergitterten Fenstern, aufgenommen im Licht einer untergehenden Sonne. Eine Kinderschaukel und ein bunter Tunnel zum Hindurchkrabbeln in Form einer Raupe vor einer dicken Mauer, auf der Krone - schon wieder - dichter Stacheldraht.

Gefängnis-Kalender vom Justizministerium: Blick in die JVA Kassel. Bild © hessenschau.de

Wo zum Jahresende verschickte Bildkalender für gewöhnlich Kinder, Urlaubsziele, Kunst, Sehenswürdigkeiten, Tiere oder Natur zeigen, zeigt der vom Justizministerium an ausgewählte Empfänger verschickte Jahresplaner "Justizvollzug in Hessen" zwölf Ansichten aus hessischen Gefängnissen. Mit besten Wünschen für ein gelungenes Jahr 2019: Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU).

Den Bediensteten im Justizvollzug Danke sagen

Man mag den Knast-Kalender wie der SPD-Bundestagsabgeordnete Timon Gremmels für Realsatire und eine fragwürdige Verwendung von Steuergeld halten. Natürlich zeige das 14-Seiten-Werk (inklusive Deckblätter) keine Sehnsuchtsorte, sondern so ziemlich das Gegenteil davon, wie Ministeriumssprecher Matthias Grund einräumt. Doch auch dieser ungewöhnliche Geschenk-Kalender soll Freude machen und Danke sagen: den Bediensteten der Justivollzugsanstalten nämlich, für die die gezeigten Orte ganz alltäglich sind.

Ansicht des Spielplatzes im Mutter-Kind-Bereich der JVA Frankfurt für den Monat März. Bild © Timon Gremmels

Rund 3.000 JVA-Mitarbeiter gebe es, berichtet Grund. Indem man in Form eines Fotokalenders ihre Arbeitsplätze zeige, zolle man ihrer für die Gesellschaft so wichtigen Tätigkeit Anerkennung. Auf den jeweiligen Rückseiten wird dann auch noch der Wandel im Justizvollzug seit der Antike vom Kerker zur Resozialisierungsanstalt dargestellt, werden die Baugeschichte und Funktion der gezeigten Gebäude und Orte beschrieben.

Stückpreis von 3,80 Euro

Ein durch und durch pädagogischer Ansatz also, wie die Idee der Resozialisierung ja auch. Manche Fotos stammen sogar von JVA-Mitarbeitern selbst, bei denen der Kalender gut ankomme, sagt Ministeriumssprecher Grund. Wobei nicht jeder von ihnen ein Exemplar bekam: 2.000 Kalender verschickte das Referat für Öffentlichkeitsarbeit des Justizministeriums, und einige davon gingen an Politiker und Journalisten. Letztlich dürften die gesammelten Gefängnisansichten eher in den Gemeinschaftsräumen und Büros der JVA-Angestellten hängen als in den heimischen Wohnzimmern.

Gefängnishof mit Basketballfeld der JVA Frankfurt von oben. Bild © Timon Gremmels

Eine Wertschätzung und Aufwertung der Arbeit der Justizvollzugsbeamten verspricht man sich im Ministerium vom Knast-Kalender, der der dritte aus dem Hause ist: Für die Jahre 2017 und 2018 gab es einen mit Fotos von Gerichten und Gerichtssälen. Der Wert des Jahresplaners liegt dabei ohnehin im Ideellen, der Stückpreis beträgt laut Grund gerade mal 3,80 Euro. Eine Design- oder PR-Agentur sei damit nicht betraut gewesen, betont Grund noch. Von wegen Steuergeldverschwendung.

So machen es die anderen Ministerien

Nicht jedes hessische Ministerium verschickt zum Jahreswechsel einen Kalender. Unter denen, die es tun, ist das Kultusministerium. Hausherr Alexander Lorz (CDU) hat aus Bildern von Schülern, die im Ministerium gezeigt worden sind, die schönsten ausgesucht und zu einem Kalender zusammenstellen lassen. Für die 2019er Auflage (900 Stück) stammen die Motive von Schülern der Ricarda-Huch-Schule Gießen. Gesamtkosten 3.000 Euro netto.

"Venus" von Eva Maria Eker von der Ricarda-Huch-Schule Gießen: das Januar-Motiv im Kalender des Kultusministeriums. Bild © Hessisches Kultusministerium

Rund 20.000 Euro ausgegeben hat das Umweltministerium für seinen Jahresplaner 2019 mit einer Auflage von 5.000 Stück. Titel: "Für Natur. Für Vielfalt. Für uns." Zu sehen sind Rhönschafe, ein Feldhamster, eine herbstliche Streuobstwiese, Kraniche auf der Weschnitzinsel und weitere Naturidyllen.

Kranich, Feldhamster, Rhönschaf: Übersicht über die Motive des Jahreskalenders 2019 aus dem Umweltministerium. Bild © Hessisches Umweltministerium

Während Finanz- und Innenministerium keine Kalender verschicken, brachte das Ministerium für Wissenschaft und Kunst schon zum zweiten Mal eine Gemeinschaftsproduktion heraus und zwar in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Erziehung und Ausbildung der Sozialistischen Republik Vietnam. Das geschieht wegen der Vietnamesisch-Deutschen Universität in Hanoi, die 2018 ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert hat. Entsprechend bildet der Kalender wichtige Stationen aus der Geschichte der Hochschule ab. Auflage: 5.000 Stück, Gesamtkosten: 11.000 Euro. Hierzulande kamen einige Multiplikatoren in den Genuss dieses ebenfalls ungewöhnlichen Jahreskalenders aus einem hessischen Ministerium.