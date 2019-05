Ein Frankfurter Kneipenbesitzer sieht sich zu Unrecht an den Internet-Pranger gestellt. In den Bewertungen auf Google wird ihm plötzlich Schwulen- und Ausländerfeindlichkeit vorgeworfen. Jetzt hat er ein Kopfgeld auf den anonymen Verfasser ausgesetzt.

250 Euro bietet Ralph Göllner demjenigen, der ihm Namen und Anschrift der Person nennt, die verantwortlich ist für diese Kritik an seiner Frankfurter Kneipe Zappbar. Sie wurde am Wochenende auf Google veröffentlicht:



"Leicht rechte Bar, homophob, ausländerfeindlich ... schlechter Serivce ... Kein Original". Wer auf Google nach Zappbar und Frankfurt sucht, stößt früher oder später auch darauf. Einen von fünf möglichen Sternen hinterlässt der anonyme Nutzer "Lou Kel".

"Verleumdung kann nicht durchgehen"

"Wenn ich den Namen des Typen rauskriege, werde ich den anzeigen", sagt Göllner. Seit 15 Jahren besitzt er die Musik- und Raucherkneipe in der Glauburgstraße im Frankfurter Nordend. 88 Rezensionen hat die Zappbar bis Dienstag auf Google erhalten, die meisten sind positiv. Auf einer Skala von 1 bis 5 liegt der Bewertungsdurchschnitt bei 4,6 Sternen. Die Gäste scheinen unterm Strich zufrieden zu sein.

Und jetzt das. "Das geht mir extrem auf die Nerven", sagt Göllner. "Wir sind hier wirklich nicht rechts, wir sind hier weder homophob noch ausländerfeindlich - im Gegenteil. So was ist verleumdend und das kann nicht durchgehen." Wenn jemand schreibe, der Wirt sei ein Idiot, könne er damit leben. Aber das? "Da kocht es in mir."

Bewertung als Rache?

Für Gäste sind Online-Bewertungen von Hotels, Restaurants oder Kneipen eine praktische Orientierung. Haben sich andere hier wohlgefühlt? Werden Service und die Qualität von Speisen und Getränken als gut empfunden? Doch was, wenn Bewertungen nicht den Erfahrungen der Kritiker entsprechen, wenn andere Motive dahinterstecken?

Zappbar-Wirt Göllner hat einen Verdacht: "Der Eintrag ist geschehen, als hier am Freitagabend junge Leute reinkamen. Die Kneipe war bereits voll. Sie wurden darauf hingewiesen, dass wir nicht genug Platz haben - und da fing der junge Mann schon an zu tippen ..."

Löschung beantragt

Der 65-Jährige hat nun bei Google beantragt, die Kritik zu löschen. Dafür bietet Google ein Online-Formular an. Hier können Unternehmer "unangemessene Inhalte melden oder korrigieren", falls diese gegen die Google-Richtlinien verstoßen sollten. Als verbotene oder eingeschränkt zulässige Inhalte bewertet Google zum Beispiel "obszöne, vulgäre oder anstößige Sprache", "sexuell explizites Material" oder Inhalte, die zu Hass gegen bestimmte Menschengruppen aufrufen.

Wie Unternehmen in solchen Fällen vorgehen müssten, habe der Bundesgerichtshof am Beispiel des Ärztebewertungsportals Jameda eindeutig geregelt, erklärt der Frankfurter Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht, Severin Riemenschneider.

Demnach müsste Google Göllners Beanstandung an den kritischen Nutzer weiterleiten. Meldet der sich nicht kurzfristig zurück, müsste Google die Bewertung löschen. Tut er dies doch zurück und bleibt bei seiner Kritik, müsste Google beim Kneipenbesitzer um Stellungnahme bitten. "Soweit die Theorie", sagt Riemenschneider. Eine Antwort von Google hat Wirt Göllner bislang nicht erhalten.

Hohes finanzielles Risiko bei Klage

Dass er eine bekommen wird, hält Anwalt Riemenschneider für wenig wahrscheinlich. Mit seiner Media Kanzlei bearbeitet er regelmäßig solche Fälle. "In der Praxis ist es so, dass Google häufig gar nicht reagiert", sagt er. Das Problem: Google ist kein deutsches Unternehmen, sondern ein US-amerikanisches. Sollte der Betroffene Klage gegen Google einreichen, entstünden schon allein wegen der notwendigen Übersetzung der Klageschrift ins Englische Kosten von bis zu 4.000 Euro. Insgesamt liege das Kostenrisiko für die Betroffenen bei bis zu 7.000 Euro.

"Sehr wenige Leute sind bereit, diesen Schritt zu gehen", sagt der Fachanwalt, auch wenn im Falle eines Sieges gegen Google das US-Unternehmen die Kosten des Rechtsstreits vollständig übernehmen müsste. Denn am Ende stelle sich die Frage: Ist diese kritische Google-Bewertung noch zulässig oder nicht? Im konkreten Fall könnte sie nach Riemenschneiders Erfahrung vor Gericht als Meinungsäußerung durchgehen.

Bei anderen Online-Portalen wie Tripadvisor oder Holidaycheck ist es für Unternehmen längst nicht so schwierig, gegen beleidigende und diffamierende Bewertungen vorzugehen. "Da sind wir in engem Kontakt mit den Portalen", berichtet der Direktor des Hotels Moxy Frankfurt East, Christian Henzler. "Wir beantragen dann die Löschung, und das funktioniert in der Regel auch."

Anwalt sieht Kopfgeld-Aufruf kritisch

Anders bei Göllner und der Google-Bewertung. Der Zappbar-Wirt kann den Fall natürlich auch bei der Polizei zur Anzeige bringen: Entweder gegen unbekannt in der Hoffnung, dass die Polizei den anonymen Kritiker ermittelt - oder aber das Kopfgeld liefert ihm den Namen des mutmaßlichen Google-Kritikers. Dann könnte er diesen namentlich anzeigen.

Von einer solchen Kopfgeld-Aktion rät Fachanwalt Riemenschneider ab. Bei einem privaten Fahndungsaufruf, der mit einem Vorwurf verknüpft ist, könnten die Grundsätze einer unzulässigen Verdachtsberichterstattung zur Anwendung kommen. Hier bestehe für den Wirt das Risiko einer Unterlassungsklage.

