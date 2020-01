Die Aufregung um den Frankfurter Knöllchen-Beschluss hat sich schnell gelegt. Alles halb so wild, meint die Stadtverwaltung. Denkt eigentlich jemand an die, die ständig um die falsch geparkten Autos herumkurven müssen?

Schön, dass das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt geklärt hat, dass die Praxis nicht korrekt ist, private Firmen bei der Knöllchen-Vergabe zu beschäftigen. Schön auch, dass Städte wie Frankfurt oder Darmstadt dafür, dass sie das Ahnden von Verkehrsbehinderungen privat auslagern, ein "Knöllchen" bekommen und jetzt Konsequenzen ziehen wollen. Schön vielleicht auch für ein paar Autofahrer, die ein noch nicht gezahltes Privatknöllchen ignorieren dürfen. Oder die zumindest schadenfroh sein können, auch wenn sie nichts erstattet bekommen.

Vergessen werden da schnell mal die vielen, die unter Falschparkern leiden. Das sind nicht nur Fahrradfahrer, die ihre Wege verlassen müssen oder an zugeparkten Kreuzungen nichts sehen. Auch Fußgänger, Rollstuhlfahrer, Einsatzfahrzeuge, Müllabfuhr und andere Autofahrer werden durch die ewige Falschparkerei behindert.

Während manche Problemverursacher jetzt auf Schnäppchen-Effekte hoffen, mussten sie schon bisher an vielen Stellen in Frankfurt kaum Sanktionen befürchten: Die Autos auf dem Bild oben parken seit Jahren regelmäßig in der gezeigten Kreuzung. Das bisschen Verwarngeld verbuchen die Halter vermutlich als Billig-Gebühr für einen bequemen Parkplatz in Haustürnähe. Dass Radfahrer durch ihr Verhalten schlechter sehen, interessiert sie nicht. Ich hatte durch Falschparker an dieser Stelle schon zwei Beinahe-Unfälle.

Stadtpolizei mit einem einzigen Kontrollfahrzeug

Frankfurt und andere Städte beklagen, sie hätten beim Gestalten einer Verkehrswende - und die geht nicht ohne Zurückdrängen des Autos - wenig Spielraum. Das glaube ich nicht so ganz. Rufe ich die Stadtpolizei an, um eine Verkehrsbehinderung zu melden, bekomme ich samstags die Antwort, man habe nur ein einziges Auto. Unter der Woche sind es vielleicht zwei. Und Annahmeschluss ist um 21 Uhr. Ob jemand kontrollieren kommt, ist Glückssache - je nach Stadtteil mehr oder weniger. Für eine 750.000-Einwohner-Stadt ist das irgendwie dürftig. Und ich glaube nicht, dass der Bundesverkehrsminister die Zahl der Stadtpolizeifahrzeuge limitiert.

Dank des Radentscheids laufen in Frankfurt momentan ein paar Maßnahmen für die Infrastruktur des Radverkehrs an. Doch in der Gesamtheit sind das immer noch Inselprojekte, die kaum etwas mit einer Verkehrswende zu tun haben. Engagiert wirkt die Stadt auf mich eher, wenn es darum geht, Dieselfahrverbote zu vermeiden oder die umstrittene IAA in Frankfurt zu halten.

Zu befürchten ist, dass sich außer der Übernahme von bisherigen Leiharbeitern nicht viel an der Kontrolle von Falschparkern ändert. Andererseits könnten die Städte den OLG-Beschluss ja auch als Ansporn betrachten, nicht nur juristisch korrekt Falschparker zu verfolgen, sondern vielleicht auf dem Weg, endlich ein Stück weg vom ewigen Auto zu kommen, mal ein, zwei Schippen draufzulegen.