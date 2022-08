Die Kriminalhauptkommissarin Sandra Köhler in Darmstadt bricht am Samstag zu einer Wanderung nach Kassel auf, um Spenden für das Ahrtal zu sammeln.

In 19 Etappen wird sie bis zum 26. September über 400 Kilometer zurücklegen. Sie orientiert sich bei ihrer Route an den Polizeipräsidien in Hessen, wie die Polizei mitteilte.