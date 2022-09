Konfirmandinnen und Konfirmanden in Darmstadt und Kassel backen wieder Brote für Kinder und Jugendliche in armen Ländern.

Die Aktion "5.000 Brote - Konfis backen Brot für die Welt" beginne am 25. September, so die Evangelischen Kirchen von Kurhessen-Waldeck und in Hessen und Nassau. Der Erlös gehe an Projekte in Malawi, Myanmar und Paraguay.