Eine Frau mit Kopftuch in einem Gerichtssaal. (Archivfoto) Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Der Gesetzgeber darf muslimischen Rechtsreferendarinnen verbieten, im Gerichtssaal ein Kopftuch zu tragen. Geklagt hatte eine in Frankfurt geborene Deutsch-Marokkanerin.

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in Karlsruhe hat am Donnerstag entschieden, dass muslimischen Rechtsreferendarinnen verboten werden darf, bei ihrer praktischen Ausbildung im Gerichtssaal ein Kopftuch zu tragen.

Die Entscheidung für eine Pflicht, sich in weltanschaulich-religiöser Hinsicht neutral zu verhalten, sei zu respektieren, sagten die Richter zu dem Fall einer in Frankfurt geborenen Deutsch-Marokkanerin, die im Januar 2017 in Hessen ihren juristischen Vorbereitungsdienst angetreten hatte.

Keine Tätigkeiten als Repräsentanten der Justiz

Die Frau war gegen das Verbot durch das hessische Justizministerium vorgegangen. Sie sah sich diskriminiert, ein Verzicht auf das Kopftuch stürze sie in religiöse Gewissenskonflikte.

In Hessen können Referendarinnen ihre Ausbildung zwar grundsätzlich mit Kopftuch machen. Sie dürfen damit aber keine Tätigkeiten ausüben, bei denen sie als Repräsentanten der Justiz oder des Staates wahrgenommen werden können. Das bedeutet zum Beispiel, dass sie Verhandlungen nicht wie die anderen Referendare von der Richterbank verfolgen dürfen, sondern sich in den Zuschauerraum setzen müssen. Außerdem dürfen sie keine Beweisaufnahmen machen oder Staatsanwälte in Sitzungen vertreten.

Neutralitätspflicht hat mehr Gewicht als Religionsfreiheit

Das Verwaltungsgericht Frankfurt gab der Frau zunächst Recht. Die Entscheidung hob der Hessische Verwaltungsgerichtshof im Mai 2017 auf. Die Übernahme staatlicher Funktionen und der Repräsentation nach außen mit Bekleidung, die mit religiösen Vorstellungen in Verbindung gebracht werden, verstoße gegen das Neutralitätsgebot der Justiz, urteilten die Kasseler Richter.

Im Juli 2017 scheiterte die Frankfurter Rechtsreferendarin mit einem Eilantrag vor dem Bundesverfassungsgericht. In einer vorläufigen Abwägung gaben die Karlsruher Richter der staatlichen Neutralitätspflicht mehr Gewicht als der Religionsfreiheit der Juristin. Sie sahen darin nur einen zeitlich und örtlich begrenzten Eingriff in die Religionsfreiheit. Der weit überwiegende Teil der Ausbildung in Arbeitsgemeinschaften sei von dem Verbot nicht berührt.

Einige Bundesländer haben ähnliche Vorschriften. In anderen Ländern ist die Frage gar nicht geregelt, weil sich das Problem entweder noch nie stellte oder sich im Einzelfall eine einvernehmliche Lösung fand.

Rund drei Dutzend Lehrerinnen unterrichten mit Kopftuch

Muslimischen Lehrerinnen dürfen die Bundesländer das Kopftuchtragen im Unterricht grundsätzlich verbieten, wie das Bundesverfassungsgericht 2003 entschied. Laut einem BVerfG-Urteil aus dem Jahr 2015 ist ein Kopftuchverbot allerdings nur dann gerechtfertigt, wenn ansonsten eine "hinreichend konkrete Gefahr" für den Schulfrieden oder die staatliche Neutralität besteht. Eine abstrakte Gefahr reiche nicht aus, hieß es.

Seit 2003 unterrichteten in Hessen 35 Lehrerinnen an verschiedenen Schulen, die aus religiösen Gründen ein Kopftuch tragen. Das ging aus der Antwort des Kultusministeriums auf eine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion Anfang Januar hervor. Wie viele der Frauen aktuell noch im hessischen Schuldienst sind, konnte das Ministerium nicht mitteilen.