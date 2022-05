Krankenhäuser müssen sich nach Ansicht des Chefs des Frankfurter Uni-Klinikums in Zukunft mehr spezialisieren - auf Kosten der Erreichbarkeit.

"Es ist weder finanzierbar noch leistbar, alles an jedem Ort in gleicher Qualität vorzuhalten", so Graf. Das bedeute unter Umständen das Aus für das eine oder andere "Krankenhaus um die Ecke". Der Staat stütze das Gesundheitswesen jährlich mit zweistelligen Milliardenbeträgen, das könne auf Dauer nicht der Weg sein, das Gesundheitssystem müsse reformiert werden.