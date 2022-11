Im Sommer haben sich bei der Krankenkasse DAK-Gesundheit fast so viele Arbeitnehmer krank gemeldet wie im Winter.

Das zeigt eine Fehlzeiten-Analyse für die Monate Juli bis September in Hessen. Wie die Krankenkasse am Freitag in Frankfurt mitteilte, sorgten neben zunehmenden Infekten auch Rückenleiden und Depressionen für viele Arbeitsausfäle.