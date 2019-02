Der Tierarzt lagert in seiner Praxis hunderte tiefgefrorene Hundesamen-Spenden.

Der Tierarzt lagert in seiner Praxis hunderte tiefgefrorene Hundesamen-Spenden. Bild © Sophie Spelsberg

In Konrad Blendingers Tierarztpraxis in Hofheim lagert die nächste Generation Hunde – tiefgefroren. In seinem Keller betreibt er eine Hundesamenbank. So verhilft er selbst toten Hunden zu Nachwuchs.

Die Spermien flimmern über den Bildschirm, nervöse Schatten vor lila Hintergrund. Konrad Blendinger ist zufrieden. "Hier sind über 50 Prozent, die sich aktiv fortbewegen, das können wir verwenden", erklärt er. Eben noch war die Flüssigkeit tiefgefroren, nun liegt sie in Blendingers Tierarztpraxis unter dem Miskroskop.

Blendinger betreibt in seiner Praxis im Hofheimer Stadtteil Wallau eine Samenbank für Hunde. 3.500 Portionen Samen hat der Tierarzt in schmalen Röhrchen eingefroren, in Tonnen voll mit flüssigem Stickstoff. Tausende Potentielle Welpen. -196 Grad, das ist die Temperatur, bei der Hundegene Jahrzehnte überdauern.

Räumliche und zeitliche Grenzen werden aufgehoben

Die Samenbank dient vor allem einem Ziel: der Zucht. Besonders gute Hündinnen sollen sich mit besonders guten Rüden fortpflanzen, auch wenn "zeitliche und räumliche Grenzen (…) der Realisierung der Anpaarung im Wege stehen", so steht es auf der Website des Fachtierarztes für Reproduktionsmedizin. Räumliche Grenzen: ein Hund in Australien, der andere in Dubai. Zeitliche Grenzen: ein Hund lebt, der andere ist tot.

Australien und Dubai, das gab es bei Blendinger schon. Ein Deutscher in Dubai, der nicht nach Deutschland kommen konnte, habe sich Samen aus Australien kommen lassen, erzählt er. "Ich bin dann nach Dubai geflogen und habe den Hund besamt", sagt Blendinger.

Dass der Tierarzt um die Welt jettet, ist möglich, aber nicht der Regelfall. In den meisten Fällen schicken die Züchter das Sperma ihres Rüden in Tiefkühl-Transportboxen in die Praxis nach Hofheim. Dort findet dann auch die Befuchtung der Hündin statt. Bei Bedarf ist der Samen innerhalb weniger Minuten einsatzbereit und kann eingepflanzt werden. 150 Mal im Jahr taut Konrad Blendinger eine Probe auf und setzt das Material einer Hündin ein.

An den Hund wird Hand angelegt

Aber auch direkt in seiner Praxis kann der Arzt Hundesperma gewinnen. "Absamen" heißt das in der Fachsprache. Damit er den Samen überhaupt aus dem Hund herausbekommt, braucht Blendinger aber Hilfe - von einer läufigen Hündin. Wenn gerade keine in der Praxis angemeldet ist, muss der Rüdenbesitzer selbst eine mitbringen.

"Draußen haben wir dann einen abgeschirmten Platz, wo sie Kontakt aufnehmen können", erklärt Blendinger. Und sobald der Rüde Interesse zeige, werde er von Hand abgesamt. Das erledigt der Tierarzt. Mit der Zeit würden die Hunde dabei sogar ihr Verhalten ändern, so Blendinger. "Die Rüden, die öfter kommen, kommen immer lieber." Rund 560 Euro kostet der gesamte Vorgang, von der Absamung bis zur Befruchtung.

Welpen von einem längst verstorbenen Rüden

Züchterinnen wie Inka Döbel schätzen Blendingers Angebot. Im Moment wuseln acht Irish Soft Coated Wheaten Terrier-Welpen durch ihr Haus. Ihren Vater werden sie nie kennenlernen, er ist schon vor Jahren gestorben. "Eine Züchterin aus Kanada, die Tiefgefriersamen in Wallau gelagert hatte, ist damit auf mich zugekommen", erzählt Döbel.



Sie habe sich für die Zucht mit diesen Samen entschieden, weil sie mit den kanadischen Samen den Genpool ihrer seltenen Rasse erweitern kann. Schon die Mutter des Wurfs war ein Tiefgefrier-Welpe.

"Wir erweitern die züchterischen Möglichkeiten", sagt Blendinger. Es liege in der Verantwortung der Züchter, damit "richtig" umzugehen. "Man kann theoretisch Inzucht befördern, aber auch die genetische Vielfalt erhalten, indem man Samen aus verschiedensten Ecken der Erde einsetzt."