1.261 hessische Schulen bieten im laufenden Schuljahr eine Ganztagsbetreuung an.

Insgesamt 41 Schulen seien zum Start ins Schuljahr 2021/2022 neu in das Ganztagsprogramm aufgenommen worden, teilte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) auf eine parlamentarische Anfrage der FDP-Fraktion in Wiesbaden mit.

736 von 1.095 Grundschulen und verbundenen Grundschulen arbeiteten in Hessen ganztägig in einem Programm des Landes. An den übrigen Schulen seien nahezu an allen Schulen kommunale Betreuungsangebote eingerichtet.